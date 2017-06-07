На YouTube опубликован новый отрывок из интервью Владимира Путина для американского телеканала Showtime. Интервью у президента России взял знаменитый режиссер и обладатель трёх «Оскаров» Оливер Стоун.

В ходе интервью Путин заявил, что открытого военного конфликта между Россией и США никто бы не пережил. «Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, смогли бы США взять верх в случае «горячего» военного конфликта с Россией.

На другой вопрос Стоуна, о том, есть ли надежда на изменения отношений России с США, Путин ответил: «надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Интервью Владимира Путина покажут четырьмя эпизодами 12–15 июня.

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