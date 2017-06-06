АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоится вечер классической музыки с Толибхоном Шахиди, начало в 18-00.

- В Мургабском районе пройдет Международный фестиваль «Джоми латофат-2017», в котором примут участие 18 групп из Средней Азии, России, Хатлонской и Согдийской областей, всех регионов ГБАО.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ИЮНЯ

1951 - Создано добровольное спортивное общество «Колхозчи».

2016 - В Таджикистане очередной учебный год завершился для школьников без торжественности и «Звонка зрелости».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –7 ИЮНЯ

1915-1979 – Родился журналист Каноат Мусоятов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области- Небольшая облачность, преимущественно без осадков, местами мгла. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.