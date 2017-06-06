Поулеглись страсти после «новогодней» поножовщины и последовавшими за ней рейдами по интернет-кафе, которые судя по всему были и признаны основными катализаторами подростковой агрессивности, штрафами и наказаниями родителей и детей.

Не знаю какова сейчас ситуация с интернет-кафе и играми в Dota и Counter-Strike, но тут столкнулся с информацией, которая судя по всему ставит нас перед новым вызовом – кажется мы пошли в противоположную сторону. Об этом вскользь было упомянуто тут, но я совершенно случайно столкнулся с большей информацией по теме… Судите сами:

По информации статистического портала Knoema.com популярность видеоигр достигла того, что стала самой распростаненной формой проведения свободного времени. Четыре из пяти домохозяйства в США имеют устройство с видеоиграми. Вопреки представлениям, что это занятие для студентов и школьников, средний возраст игрока в США составляет 35 лет.

Судя по всему, благодаря этому, буквально с 2010-го в мире происходит взрывной рост е-Спорта (eSports, electronic sports, esports, e-sports и т.д.), который трактуется как «форма соревнования на базе электронных систем, в частности видеоигр, управляемых совместно человеком и компьютерным интерфейсом». Включает он в себя электронные игры, как Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, StarCraft II, Call of Duty и другие. И хотя берет он своё начало ещё с 1990-х, но бурное развитие именно с 2010-го, то есть мы имеем дело с новейшим трендом в истории человечества (подробнее в Википедии).

По информации The Guardian еCпорт будет включен в список Азиатских Игр в 2022 году как призовой вид спорта – за него будут давать медали!

Сегодня многие играют в видеоигры не только, чтобы провести время, но и заработать деньги, учавствуя в соревнованиях по е-Спорту. Участники видеоигр состоят из различных профессионалов, которые предпочитают зарабатывать деньги, разъезжая на танке или соревнуясь в стрельбе, будучи эльфом в компьютерных играх. Несколько фактов из тенденций в области е-Спорта:

- Некоторые образовательные институты – включая Южнокорейский Университет Чунан (входит в топ-400 университетов мира) имеет факультет е-Спорта.

- ТВ-станции транслируют e-спортивные события. Например, Twitch.tv имеет более 10 млн зрителей в день.

- Ассоциации по e-спорту официально признают компьютерный спорт как Олимпийский спорт, наравне с шахматами или автогонками.

- США, Европа и Азия признают e-спорт для официальных целей. США будут выдавать «профессиональную спортивную визу» для участников которые ездят в США на спортивные турниры.

Общая сумма дохода e-спорта в прошедшем году достигла 270 млн долларов США.

Кроме того, также как и в традиционных видах спорта, денежный приз не является его единственным атрибутом: реклама, телевещание и спонсирование распространяются и в мире e-спорта.

Портал Knoema.com сравнивает доходы участников е-соревнований с доходами футболистов на турнирах ФИФА. Так, если в мировом Кубке ФИФА 2014 года выигравшая команда получила 35 млн, или же по $1,5 млн США на каждого игрока, то каждый участник International 2016 – Dota 2 заработал по $1,8 млн США за победу в соревнованиях.

Из диаграммы ниже видно, что самая популярная игра – Dota 2. В ней суммарный призовой фонд достигает почти $100 млн США. В трех последующих общие суммы колеблются от $22 до 30 млн США.

По выигрышам в е-Спорте лидируют игроки из Азиатских стран: китайские игроки заработали $51 млн США, а из Южной Кореи – $44 млн США. Сами американцы тоже на уровне – заработали $47 млн США.

Из тех, кто нам понятнее в рейтинге – страны СНГ и Иран. Россияне заработали $72 млн., казахстанцы – $490 тыс., кыргызстанцы – $32 тыс., иранцы – почти $6тыс., узбекистанцы очень мало, но всё же заработали $600.

А нас там пока нет… Тут кстати слова из песни «Машины времени» – “Ты или я”:

Все очень просто – нет гор золотых.

Падают звезды в руки других.

Нет райской птицы среди воронья.

Кто-то ошибся – ты или я.

И вот тут-то и возникает вопрос – не поторопились ли мы, рубить с плеча? И как дальше быть с е-Спортом то? Запретительная тактика в данном случае, видимо, была ошибочной. Да может и в общем она не эффективна. Не будет райской птицы среди воронья, и звезды будут падать в руки других...

В обработке материала помощь автору оказала Васила Бозичаева.