По решению властей в районе Панджшанбе города Худжанда будет снесен уникальный в Центральной Азии планетарий, вместо него построят две жилые высотки с подземной многоуровневой автостоянкой. А что же будет с самой обсерваторией? Это пытался выяснить корреспондент «АП».

По словам пресс-секретаря мэрии Худжанда Махмуджона Дадобоева, взамен сносящегося планетария, согласно соглашению, подписанному исполнительном органом госвласти города, Управлением образовании области и частным предпринимателем Аминджоном Джураевым, в районе 32-го микрорайона будет построена новая, отвечающая современным требованиям обсерватория.

Она будет рассчитана на 100 мест и расположится на территории в 600 квадратных метров. Обсерваторию обещают оснастить новейшим оборудованием. По расчётам закончить строительство должны в начале 2018 года.

Обсерватория, к слову, станет одним из важных объектов Культурно-просветительного сада имени Абумахмуда Худжанди, который планируется построить на месте нынешнего парка Дружбы народов. Сам сад полностью планируется сдать также в 2018 году, накануне Навруза.

Макет обсерватории, которая будет построена в районе 32-го микрорайона Asia-Plus

Что будет построено?

- Планетарий решено было снести, потому что он находится в очень многолюдном месте. И планетарий, и спортивный зал «Юбилейный» находятся рядом с известным рынком «Панджшанбе», а также соборной мечетью Шайх Маслахатдин. Здесь традиционно паркуется большое количество автомашин, - говорит Махмуджон Дадобоев. – Парковаться стало просто негде, поэтому было принято решение строить многоуровневую подземную стоянку, где одновременно сможет парковаться две тысячи автомашин. Она будет находиться под 12-этажным жилым домом. Также на месте сносимых объектов будут построены еще один 9-этажный дом, торговый центр и детская игровая площадка. Общая площадь всех этих объектов составит один гектар.

Спортивный комплекс «Юбилейный» уже снесен. Такой же комплекс, но рассчитанный уже на 1000 посадочных мест, с более современными условиями, как обещают власти, будет построен в районе «Бофанда» в Худжанде.

Что же касается республиканского планетария имени Абумахмуда Худжанди, то, по словам его замдиректора Самеъджона Юсуфи, приказ о его демонтаже был подписан еще 28 сентября 2016 года. Пока будет идти строительство обсерватории, планетарий переселят в здание средней общеобразовательной школы №10 города Худжанда. На все про все сотрудникам планетария выделили две комнаты.

- Это было уникальное здание в Центральной Азии, - говорит Юсуфи. - Внутри был установлен аппарат немецкого производства, он позволял наблюдать за звездным небом, небесными телами. Данный объект был включен в список достопримечательностей Согдийской области. Ежегодно ее посещали 60-65 тысяч туристов!

Республиканский планетарий и спорткомплекс «Юбилейный» были построены в 1980 году.

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