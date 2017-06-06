По решению властей в районе Панджшанбе города Худжанда будет снесен уникальный в Центральной Азии планетарий, вместо него построят две жилые высотки с подземной многоуровневой автостоянкой. А что же будет с самой обсерваторией? Это пытался выяснить корреспондент «АП».
По словам пресс-секретаря мэрии Худжанда Махмуджона Дадобоева, взамен сносящегося планетария, согласно соглашению, подписанному исполнительном органом госвласти города, Управлением образовании области и частным предпринимателем Аминджоном Джураевым, в районе 32-го микрорайона будет построена новая, отвечающая современным требованиям обсерватория.
Она будет рассчитана на 100 мест и расположится на территории в 600 квадратных метров. Обсерваторию обещают оснастить новейшим оборудованием. По расчётам закончить строительство должны в начале 2018 года.
Обсерватория, к слову, станет одним из важных объектов Культурно-просветительного сада имени Абумахмуда Худжанди, который планируется построить на месте нынешнего парка Дружбы народов. Сам сад полностью планируется сдать также в 2018 году, накануне Навруза.
Что будет построено?
- Планетарий решено было снести, потому что он находится в очень многолюдном месте. И планетарий, и спортивный зал «Юбилейный» находятся рядом с известным рынком «Панджшанбе», а также соборной мечетью Шайх Маслахатдин. Здесь традиционно паркуется большое количество автомашин, - говорит Махмуджон Дадобоев. – Парковаться стало просто негде, поэтому было принято решение строить многоуровневую подземную стоянку, где одновременно сможет парковаться две тысячи автомашин. Она будет находиться под 12-этажным жилым домом. Также на месте сносимых объектов будут построены еще один 9-этажный дом, торговый центр и детская игровая площадка. Общая площадь всех этих объектов составит один гектар.
Спортивный комплекс «Юбилейный» уже снесен. Такой же комплекс, но рассчитанный уже на 1000 посадочных мест, с более современными условиями, как обещают власти, будет построен в районе «Бофанда» в Худжанде.
Что же касается республиканского планетария имени Абумахмуда Худжанди, то, по словам его замдиректора Самеъджона Юсуфи, приказ о его демонтаже был подписан еще 28 сентября 2016 года. Пока будет идти строительство обсерватории, планетарий переселят в здание средней общеобразовательной школы №10 города Худжанда. На все про все сотрудникам планетария выделили две комнаты.
- Это было уникальное здание в Центральной Азии, - говорит Юсуфи. - Внутри был установлен аппарат немецкого производства, он позволял наблюдать за звездным небом, небесными телами. Данный объект был включен в список достопримечательностей Согдийской области. Ежегодно ее посещали 60-65 тысяч туристов!
Республиканский планетарий и спорткомплекс «Юбилейный» были построены в 1980 году.
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Спецагент1 час назад
- Обсерватория в городе? Вы слышали о светом загрязнений над ночным небом городов?
- Нет, не слышал! Партия сказала, надо построить.
Гость1 час назад
Жителям 12-ти этажки самим будет нужна парковка. А для 2000 автомобилей нужно примерно 25000 м2 площади. На данной парковке должны быть и сопутствующие помещения. Вопросы: 1) Сколько этажей планируется подземная парковка? 2) Каковы размеры в плане самой 12-ти этажки? 3) Какая степень.безопасности планируется у парковки? 4) Подземная парковка-очерь сложное инженерное сооружение, требующее огромных финансовых затрат для обеспечения правильной функциональности. За чей счет банкет?
Гость1 час назад
Сначала надо построить новый планетарий, прежде чем сносить существующий.
xalim1 час назад
ломать не строит
Дилшод 1 час назад
Уважаемая редакция, Планетария отличается от обсерватории! В планетарии проводятся показ ночного небо, в уменьшенном масштабе в искусственном куполе. В Обсерватории проводятся реальные наблюдения за звездным небом,в мощный телескоп, также делают фотоснимки, и прочие наблюдения. Жалко что демонтируют, все ровно не смогут реконструировать точно по образу от оригинала, да и по качеству строительство будет не то!
Жалко, уникальный памятник и столько воспоминаний, когда то ходил в кружок было интересно.