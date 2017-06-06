Чемпион Таджикистана, душанбинский футбольный клуб «Истиклол» получил сертификат победителя «Центральной зоны» на групповом этапе Кубка АФК-2017.

Церемония награждения чемпиона Таджикистана сертификатом и уменьшенной копии Кубка АФК состоялась на рабочем совещании в отеле JW Marriott Hotel Kuala Lumpur в столице Малайзии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Кроме «Истиклола» соответствующие дипломы и грамоты от генерального секретаря АФК Дато Виндзора Джона получили и другие победители зональных групп Кубка АФК и Лиги чемпионов. Сегодня в отеле JW Marriott Hotel Kuala Lumpur пройдет жеребьевка интерзональной стадии розыгрыша турнира.

Первые матчи турнира пройдут 22-23 августа, а ответные поединки – 12-13 сентября.

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