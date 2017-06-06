Эта социальная реклама стала продолжением мероприятий, направленных на развитие велосипедного движения в республике. В последние годы в Таджикистане регулярно проводятся веломарафоны, различные соревнования, а также популярное на Западе мероприятие «Критическая масса», которое представляет собой организованную поездку велосипедистов по улицам города для привлечения внимания других участников транспортного движения к наличию велосипедистов на дороге.

Эксперты отмечают, что Таджикистан – идеальное место для развития велосипедов в качестве альтернативы городскому транспорту, а велосипедные путешествия пользуются высоким спросом среди иностранных туристов, приезжающих в нашу страну. Кроме того, в 70-80-е годы в Таджикистане был хорошо развит велосипедный спорт: от Шаартуза до Худжанда работали многочисленные велосипедные секции, воспитывали спортсменов, которые впоследствии занимали призовые места на международных соревнованиях.

После 90-х годов велосипедное движение пришло в упадок, спортивные секции закрылись, профессиональные тренеры уехали из страны. В последние годы над возрождением велоспорта в республике активно работает Федерация велоспорта РТ, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана, а также многочисленные велоактивисты.

Социальная реклама, посвященная развитию велосипедного движения в Таджикистане, была подготовлена экологической организацией «Маленькая Земля» в рамках проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Интерньюс.