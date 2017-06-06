Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года. Алмазбек Атамбаев подписал 5 июня поправки в закон о выборах главы государства, согласно которым очередные выборы проводятся в третье воскресенье октября (а не ноября, как это было ранее).

Согласно закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 75 календарных дней до дня голосования. Претендентами могут являться как граждане-самовыдвиженцы, так и кандидаты от зарегистрированных политических партий, сообщает агентство «Фергана».

Президентом может быть избран гражданин Кыргызстана, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Согласно подписанным Атамбаевым поправкам, кандидат на должность президента должен владеть государственным языком на уровне «выше среднего», что удостоверяется соответствующим сертификатом.

В десять раз увеличивается размер избирательного фонда кандидата для финансирования предвыборной кампании.

Кандидат должен быть поддержан не менее чем 30 тысячами подписей избирателей.

Президент избирается сроком на 6 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на этот пост дважды.

К настоящему времени известны пять объявленных разными партиями кандидатов в президенты: бывший премьер-министр Темир Сариев, лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, лидер фракции «Республика - Ата-Журт» Омурбек Бабанов, лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев (арестован по обвинению в коррупции), и действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.