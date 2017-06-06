ХРОНИКА СОБЫТИЙ МАЯ 2017 ГОДА

1 мая – Международный день солидарности трудящихся, который на протяжении 92 лет отмечался и в Таджикистане, с этого года был исключен из списка выходных праздничных дней;

- В Душанбе прибыл заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Даниэль Розенблум, который встретился с представителями бизнес структур Таджикистана.

2 мая – Президент выделил ветеранам Великой отечественной войны и блокадникам финансовую помощь ко Дню победы по 3 тысячи сомони.

3 мая – Введенные ограничения на полеты частной таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в Москву были сняты и после месячного простоя осуществлен первый рейс.

4 мая – Душанбинская мэрия не дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», которая намечалась на 9 мая. Свое решение столичная мэрия обосновала целями безопасности;

- Коллегия Министерства образования и науки Таджикистана приняла постановление об ужесточении наказаний в отношении директоров и учителей школ, где будет проведен «Последний звонок».

8 мая – Мэр Душанбе Рустам Эмомали выдал 56 столичным ветеранам ВОВ по 1,5 тыс сомони.

9 мая – В столичном Парке Победы состоялся Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в котором принял участие Эмомали Рахмон - некоторые ветераны на парад Победы не попали;

- Около сотни душанбинцев все-таки вышли на акцию «Бессмертный полк» на улицы Душанбе с портретами своих отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны на фронтах.

9-11 мая – В Таджикистане впервые за годы независимости прошли Дни культуры Узбекистана.

10 мая – Эмомали Рахмон посетил Рогунскую ГЭС и выразил беспокойство, что Рогун может не дать ток в 2018 году.

11 мая - Президент Дагестана Рамазан Абдулатипов презентовал в Душанбе свою книгу «Мой таджикский народ».

13 мая – Таджичка победила в конкурсе Miss SuperTalent of the World: таджикская модель Ёсуман Холова попала в топовую семерку победительниц первенства.

14 мая – В Кулябе совершено нападение на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева: с ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.

15 мая – В Таджикистане началась дополнительная иммунизация против кори и краснухи: были бесплатно вакцинированы около 2 миллионов детей до 9 лет. Многие родители возмутились.

16 мая – Министерство транспорта Таджикистана подтвердило, что российская авиакомпания «Ямал» начнет осуществлять полеты по направлению Душанбе и Худжанд из Жуковского шесть раз в неделю с 1 июля.

17 мая – Членов правительства Таджикистана и их родных обязали заполнять декларацию о доходах.

20 мая – Эмомали Рахмон поздравил Хасана Рухани в связи с победой на выборах президента Ирана, которые прошли 19 мая;

- В Душанбе состоялся веломарафон с участием более 1000 жителей столицы.

21 мая – Эмомали Рахмон в Саудовской Аравии в рамках первого самммита глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки встретился с президентом США Дональдом Трампом и впервые с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзияевым;

22 мая – Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о предотвращении повышения цен во время священного месяца Рамазан - продавцов и фермеров рынков «Дехкон», «Шохмансур», и «Саховат» освободили от единовременной денежной выплаты с целью недопущения роста цен.

- По подозрению в покушении на убийство офицера ГКНБ в Кулябе задержаны шесть кулябцев, которые по данным органов являются салафитами.

23 мая – Эмомали Рахмон поздравил таджикскую молодежь с ее праздником и призвал защищать государственные интересы;

- Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова прилетела в Душанбе, чтобы дать два сольных концерта, и побывала в эфире радио "Азия-Плюс".

25 мая – Глава Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана прокомментировал дело арестованных экс-сотрудников своего ведомства, назвав необоснованной информацию о найденных бункерах с золотом и валютой у бывших сотрудников антикоррупции.

26 мая – В Бухаре прошел традиционный фестиваль «Шелк и специи», в котором приняли участие и таджикские ремесленники.

27 мая – Наступил Священный для мусульман месяц Рамазан. Президент в своем поздравлении призвал таджикистанцев не быть расточительными в фитре.

28 мая – Несмотря на предпринятые меры со стороны мэрии по недопущению роста цен на рынках Душанбе подскочили цены. В других городах тоже.

29 мая – Убийца 52-летней столичной предпринимательницы – продавщицы золотых украшений Гульноры Носировой, 23-летний уроженец района Восе Хушвахт Олимов осужден на 28 лет.

30 мая – Эмомали Рахмон подписал первый Кодекс здравоохранения Таджикистана;

- В Таджикистане начались учения "Антитеррор-2017": в первый день спецназ Таджикистана и России освободили захваченный условными террористами телецентр и спасли заложников, а во второй - ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил условных боевиков в Таджикистане.

- Около сотни торговых лавок были уничтожены огнем в Фархорском районе на юге Таджикистана. В результате пожара сгорели сразу два рынка.

31 мая – Председатель города Курган-тюбе Амирулло Асадулло снят с занимаемой должности.