АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- Под эгидой Россотрудничества состоится акция в честь Александра Сергеевича Пушкина: в школе №20, носящей имя поэта, состоится церемония возложения цветов к памятнику А.С. Пушкина и праздничные выступления школьников, а в Согдийской области состоится День русского языка. В Хорогском госуниверситете пройдет Пушкинский праздник русского языка.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ИЮНЯ

Международный день работников кооперации.

2004 – Состоялась церемония закладки фундамента Университета Центральной Азии.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ИЮНЯ

1931 – Родился Народный художник Таджикистана Аюб Юлдошев.

1936 – Родился доктор биологических наук, профессор Толиб Рузиев.

1947 – Родился актер и кинорежиссер Сайидо Курбонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 19-24 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Курган-тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 2-7. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.