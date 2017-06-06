Седьмого июня в школах республики прозвучит последний звонок. Мы спросили у учеников 11-х классов школ со всех четырех столичных районов об их планах на жизнь. Большая часть наших респондентов уверена в своем будущем.

Согласно опросу, 99% респондентов намерены получить высшее образование в местных и зарубежных вузах. Относительно выбора профессии, очень многие одиннадцатиклассники хотят стать юристами и милиционерами. На втором месте дизайнеры. На третьем дипломаты, журналисты, энергетики и медики. На их взгляд, эти профессии были и будут очень востребованными. По одному человеку выбрали профессию учителя и швеи. Все остальные профессии являются, по мнению выпускников, не популярными и ненужными.