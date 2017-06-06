Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане изменило свой статус на Программный офис ОБСЕ в Душанбе. Об этом отмечается в официальном пресс-релизе Постоянного совета ОБСЕ в Вене от 1 июня.

Отмечается, что согласно принятому решению, Программный офис ОБСЕ в Душанбе будет реализовывать программы по военно-политическим, экономическим, экологическим и гуманитарным вопросам. Целью реализации проектов является поддержка Таджикистана в реализации принципов и обязательств при ОБСЕ. «Офис программы будет работать в тесном сотрудничестве с правительством страны», - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе напоминается, что Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных директивных органов Организации, состоящий из представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ. Решения принимаются на основе консенсуса.

Между тем, как отмечают некоторые источники, изменение статуса ОБСЕ означает ограничение деятельности организации в республике. Отныне, Программный офис ОБСЕ все мероприятия будет проводить по исключительному соглашению с правительством страны.

Источники также отмечают, что вопросом времени остается закрытие региональных офисов ОБСЕ в Раште, Худжанде, Курган-Тюбе и Шаартузе, ожидается и сокращение местных и иностранных сотрудников ОБСЕ.

Напомним, с начала текущего года ОБСЕ имела проблемы с продлением своего мандата в Таджикистане. 2 марта Бюро распространило сообщение, в котором говорилось, что решением Постоянного совета ОБСЕ в Вене мандат Бюро ОБСЕ в Таджикистане продлён до 30 июня 2017 года.

В совещании ОБСЕ «Предотвращение воинственного экстремизма, ведущего к терроризму», которое состоялось 23-24 мая в Вене, представители Генпрокуратуры, МВД, Госкомитета национальной безопасности Таджикистана и некоторых общественных организаций отказались участвовать без объяснения причин.

7 октября прошлого года общественный Совет Таджикистана обвинил ОБСЕ в использовании двойных стандартов.

Документ тогда подписали 60 человек, в том числе, представители 6 политических партий РТ из семи. Из действующих политических партий Таджикистана тогда документ не подписала СДПТ, возглавляемая Рахматилло Зойировым.

Так, таджикские власти были очень недовольны тем, что на заседание ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве (19-30 сентября 2016 года), были допущены члены оппозиционной ПИВТ и «Группы 24».

20 представителей оппозиции вошли в зал заседаний, где обсуждалась ситуация в Таджикистане, в футболках с изображением осужденных активистов ПИВТ и старались привлечь внимание участников совещания к судьбе таджикской оппозиции. В знак протеста, таджикская делегация тогда покинула данную конференцию.

Региональная конференция ОБСЕ по судебно-уголовному производству в Ташкенте 16-18 ноября прошла без участия представителей госорганов Таджикистана.

Также таджикские чиновники не приняли участие в конференции ОБСЕ касательно состояния СМИ в Центральной Азии, которая прошла в Вене в декабре прошлого года.