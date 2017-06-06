Нижняя палата парламента Таджикистана приступила к изучению предложенных группой депутатов поправок в закон «О символах президента Таджикистана.

Источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики сообщил, что согласно предложенным поправкам, Штандарт президента Таджикистана будет установлен в местах празднования официальных праздников, на официальных приемах, при вручении государственных наград республики при участии президента, а также на ежегодных посланиях главы государства парламенту Таджикистана.

Напомним, символы президента Таджикистана состоят из Штандарта иЗнака президента республики - ордена «Ситораи президенти Тоджикистон» I степени».

Согласно нормам закона «О символах президента Таджикистан», местом хранения оригинала Штандарта президента является служебный кабинет президента Республики Таджикистан в его резиденции в столице республики.

Дубликат Штандарта президента поднимается и устанавливается над резиденцией президента Республики Таджикистан в городе Душанбе, резиденцией постоянного проживания президента Республики Таджикистан, над другими резиденциями во время пребывания в них президента Республики Таджикистан и на транспортных средствах президента Республики Таджикистан.

Во время официального пребывания президента Республики Таджикистан за границей Штандарт президента Республики Таджикистан в соответствии с протоколом принимающей стороны может быть установлен над резиденцией временного проживания президента Республики Таджикистан и на транспортном средстве президента Республики Таджикистан.

При поднятии Штандарта президента Республики Таджикистан одновременно с Государственным флагом Таджикистана Штандарт и Государственный флаг располагаются на одном уровне.

Во всех случаях одновременного поднятия Штандарта президента Республики Таджикистан и Государственного флага Республики Таджикистан их размеры должны быть одинаковыми.