Жестокий экономический кризис не заставил власти Таджикистана скорректировать свои планы по возведению грандиозных административных зданий. В центре Душанбе опять сносятся вполне еще пригодные объекты, вместо них - в условиях острого дефицита средств - строятся дорогостоящие здания госструктур.

Кризису наперекор

Строительство административных зданий, несмотря на продолжающийся финансово-экономический кризис, продолжается полным ходом. Возведение сразу нескольких таких объектов в столице запущено с начала этого года. В частности, речь идет о новом парламентском комплексе в центре таджикской столицы. Под его строительство уже готовится площадка - сносятся здания мэрии города, Минсельхоза, Посольства Ирана, а также несколько жилых домов. Стоимость и источники финансирования официально так и не были объявлены. Анонимные источники в правительственных кругах говорят о помощи то ли Саудовской Аравии, то ли Китая в размере 150-200 миллионов долларов.

В Душанбе строят самую большую мечеть в Центральной Азии. Asia-Plus

Месяц назад началось строительство нового 16-этажного здания Верховного суда. Его предварительная стоимость составляет около 75 миллионов сомони. Средства выделяются из бюджета страны. Был дан старт строительству и нового здания Медуниверситета.

Буквально на днях началась генеральная реконструкция «Кохи Вахдат», из госбюджета на это выделяется порядка 30 миллионов сомони.

В ближайшее время планируется запустить строительство нового правительственного комплекса.

Параллельно полным ходом идет начатое в прошлые годы строительство многочисленных административных зданий. В частности, продолжается возведение комплекса Службы связи, стоимость которого превышает 100 миллионов (!) долларов.

Согласно официальной статистике, только за последние десять лет в республике было построено и сдано в эксплуатацию около 240 административных и культурно-развлекательных зданий. На их возведение в совокупности потрачено свыше 2 миллиардов сомони. В основном эти средства выделялись из бюджета страны.

Важен размер?

В целом за годы независимости в Душанбе были построены десятки административных и социально-культурных объектов. Вот их далеко не полный перечень:

- «Касри миллат» - резиденция главы государства (финансирование – госбюджет; стоимость неизвестна);

- Национальная библиотека - самая большая в Центральной Азии (финансирование – госбюджет; согласно неофициальным данным на ее строительство было направлено $40 млн);

- Национальный музей (госбюджет; стоимость неизвестна);

- новое здание МИДа (средства МИД, госбюджет; 73 млн сомони);

- новое здание Налогового комитета (средства Комитета, госбюджет; стоимость - 135 млн сомони);

– «Душанбе Плаза» - самый высокий небоскреб столицы (бюджет города; 99 миллионов сомони);

- новый парк «Боги пойтахт», ныне – «Парк Хайём» (бюджет города; $20 млн);

- торговый центр «Пойтахт-90», здание уже несколько лет пустует (бюджет города; более 205 млн сомони);

- самый высокий флагшток в мире, высотой 165 метров (средства «ТАЛКО»; стоимость неизвестна);

- «Кохи Навруз» (средства «Ориёнбанка» и «ТАЛКО»; неофициальная стоимость – более $100 млн).

В настоящее время в центре города полным ходом идет строительство самого большого в регионе Национального театра (госбюджет; выделено 680 млн сомони). Завершается строительство самой большой в Центральной Азии мечети; стоимость строительства - 100 млн долларов, 70 процентов финансирования – за счет «Катара», остальное – средства государства. В Лучобе идет строительство крупнейшего спортивного комплекса «Пойтахт-90», на который из бюджета столицы планируется выделить около 600 млн сомони.

- «Кохи Навруз» (средства «Ориёнбанка» и «ТАЛКО»; неофициальная стоимость – более $100 млн). Asia-Plus

«Так мы экономим или как?»

Между тем эксперты и простые люди сомневаются в целесообразности таких расходов, по крайней мере в кризис, когда вроде нужно экономить.

- В отношении расходов Минфин объявил политику сокращения неприоритетных статей бюджетного финансирования, однако при этом правительство не отказалось от целого ряда амбициозных и непонятных расходов на снос и строительство новых административных зданий в столице, пышные празднования и церемонии, - отмечает экономист Рустам Холикзода.

Он не может понять, по каким экономическим критериям возвратности и эффективности выбираются объекты для капитальных инвестиций в условиях дефицита ресурсов бюджета.

Юрист Шокирджон Хакимов считает, что сносить можно только те административные здания, которые находятся в аварийном состоянии. И то, если есть на это лишние деньги. По его мнению, бюджетные средства было бы лучше направить на развитие инфраструктуры в регионах, на реконструкцию производственных предприятий, чтобы создать реальные рабочие места.

- Доходы бюджета сокращаются второй год подряд, для его пополнения усиливается налоговое бремя на предпринимателей, которые и так едва сводят концы с концами. Бюджетники живут на мизерные зарплаты, - отмечает финансовый аналитик Рашид Саломов. - В таких условиях правительство умудряется выделять средства на строительство новых зданий госструктур. При этом строятся не какие-то скромные здания, отражающие реалии нашей страны, а прямо царские хоромы…

- Национальная библиотека - самая большая в Центральной Азии (финансирование – госбюджет; согласно неофициальным данным на ее строительство было направлено $40 млн); Asia-Plus

Вопрос приоритетов

Экономический обозреватель Сафарали Нур отмечает, что в период 2004 - 2014 годов Таджикистан поддерживал свою экономику во многом благодаря трудовой миграции своего трудоспособного населения в Россию.

- Ситуация начала меняться в худшую сторону, когда цены на нефть и введение санкций серьезно ударили по российской экономике. Это, в свою очередь, отразилось на внутреннем рынке Таджикистана, так как денежные переводы были ключевым инструментом для населения для поддержания своей потребительской способности, - говорит он.

На фоне кризиса, подчеркивает обозреватель, возникает резонный вопрос: как государству лучше распорядиться своими достаточно ограниченными бюджетными ресурсами?

- Строить новые и грандиозные административные здания для бюрократии - либо направить эти ресурсы на социальные нужды, такие как образование, здравоохранение, инфраструктурные проекты по водоснабжению в регионах, а также многие другие социальные направления, которые требуют внимания? Думаю, необходимо соблюдать определенный баланс. Вместо здания в несколько десятков миллионов долларов для развития общества было бы важнее построить несколько десятков новых школ в регионах, каждая по 1 млн долларов. Либо можно было бы проложить водопроводную систему в нескольких населенных пунктах. Это вопрос приоритетов.

…Недавно в Душанбе прошла выставка промышленных товаров Узбекистана. Таджикистанцы воочию увидели, сколько заводов-производителей создано за годы независимости у наших соседей и какие технически сложные изделия они научились производить своими руками. При этом Ташкент не может похвастаться какими-то новыми административными зданиями с приставкой «самый большой в регионе» - город по большому счету остался таким же, как в советские времена.

Очевидно, каждый сам выбирает приоритеты своего развития.

Можно строить заводы, а можно - дворцы и банкетные залы.