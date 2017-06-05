Кампания в честь празднования Всемирного дня окружающей среды прошла в двух крупнейших городах страны: Душанбе и Худжанде. Множество молодых студентов и школьников прошлись по центральным улицам городов, рассказывая городским жителям о важности охраны окружающей среды и простых способах сохранить природу.

Всемирный день окружающей среды отмечается 5 июня и является самым масштабным ежегодным событием, посвящённым охране природы. С момента первого празднования в 1972 году, Всемирный день окружающей среды превратился в глобальную платформу для повышения осведомленности и принятия мер по неотложным проблемам. На протяжении многих лет миллионы людей участвуют как в изменении привычного образа жизни, так и в формировании национальной и международной экологической политики.

«Близость к природе помогает нам увидеть необходимость её защиты», - отметил глава Программы ООН по Окружающей среде г-н Эрик Солхейм в своем выступлении в честь празднования Всемирного дня окружающей среды.

Тема празднования 2017 года – «Единение с природой» - предлагает задуматься о том, почему мы являемся частью природы и о нашей зависимости от неё. Она призывает нас искать неординарные способы испытать и оценить на себе эту жизненно важную связь с природой.

2017 год также является Годом Молодежи в Республике Таджикистан, поэтому основными активистами Всемирного дня окружающей среды в нашей стране выступили именно молодые люди. В Душанбе молодые люди были приглашены агентством ООН UN Volunteers, а организатором кампании в Худжанде выступила Молодёжная группа по охране окружающей среды (YGPE). Молодые люди в двух городах страны распространили информационные плакаты для привлечения внимания жителей к экологическим проблемам страны и мира.

«Чтобы природа могла заботиться о нас, нам нужно заботиться о природе» - призывают плакаты, размещенные в кафе и магазинах столицы. «Во Всемирный день окружающей среды - и каждый день - давайте снова соединимся с природой и позаботимся о планете, которая защищает нас», - отметил в своем видеообращении Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Антониу Гутерриш.

Кампания по празднованию Всемирного дня окружающей среды в Таджикистане прошла при поддержке совместного проекта Программы Развития ООН и Программы ООН по Окружающей среде «Инициатива бедность и окружающая среда» (ИБОС).

ИБОС поддерживает усилия, предпринимаемые странами с целью включения вопросов окружающей среды и изменения климата в интересах бедных слоев населения в национальные и субнациональные системы планирования, бюджетирования и управления инвестициями в целях развития.