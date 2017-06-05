Студенты республиканского медицинского колледжа в Душанбе каждое лето выезжают в горы, поднимаются на самый верх и собирают там лекарственные растения. Руководство колледжа говорит, что в будущем из них получатся отличные травники.

«АП» вместе ос своими партнерами из «Открытой Азии онлайн» узнала о подробностях этого производства.

В Таджикистане с целебными горными травами люди имеют дело с детства. Причем совсем не важно, живут они в городе или кишлаке, собирают лекарственные растения сами или покупают их на рынке. В каждом доме обязательно найдется коробочка или пакет, как минимум, с сушеной мятой, ромашкой или душицей, которые выросли в горах Таджикистана; в каждой семье есть свой рецепт сбора трав, который поможет при том или ином заболевании. Полезные травы здесь заваривают в качестве чая, добавляют в пищу и окуривают ими свои жилища.

Эксперты утверждают, что в горах и долинах Таджикистана насчитывается около 4 тысяч видов лекарственных растений, из них официально до конца изучены целебные свойства только сорока, а сбору и переработке подвергаются вообще только 16 сортов трав.

В советское время в республике работала крупная фабрика по промышленной переработке целебных трав; лекарственными растениями Таджикистан обеспечивал не только собственные потребности, но и отправлял упаковки травяных сборов в другие регионы Союза. Но со временем технологии производства устарели, фабрику пришлось закрыть, в местных фито-аптеках появилась привозная продукция. Товар местного происхождения таджикистанцы находили только на рынках; как правило, на любом базаре в республике можно встретить продавца лекарственных трав, который сам собирает растения, сам их заготавливает, сам продает и сам выписывает назначения. Кроме того, в последние годы в республике стали открываться частные, небольшие компании, которые занялись производством лекарственных трав.

Таджикский Минздрав взялся за травы

Несколько лет назад целебными травами занялся таджикский Минздрав. По словам министра здравоохранения Таджикистана Насима Олимзода лекарственные травы, производимые по линии Минздрава, поставляются в больницы Таджикистана.

«В республике большое разнообразие всевозможных лекарственных трав, они экологически чистые. При столичном медколледже открыт специальный центр, где проводится сбор, обработка и упаковка таких растений. Качество нашей продукции ничем не уступает, а во многом даже превосходит ее зарубежные аналоги, и мы планируем в перспективе заполнить рынок только отечественной продукцией, так как она самая лучшая», - сказал Олимзода.

Лекарственные травы в центре при медколледже стали производить в 2013 году. Причем, к сбору растений подключили студентов – будущих фармацевтов. Администрация колледжа объясняет, что в учебной программе есть курс, посвященный фито-медицине, но одно дело проходить его в теории, и совсем другое на практике.

«Каждый год, начиная с конца июня по август, мы выезжаем со студентами в горы, чаще всего в Ромитскую зону, - рассказывает нам директор учебно-производственного центра «Сбор и обработка лекарственных растений» Мухсиддин Холбобоев. – Поднимаемся высоко в горы, высота где-то 3,5 – 4 тысячи. Живем там в палатках, вокруг – невероятная природа – родники, скалы, воздух чистый. В общем, для ребят – это настоящие каникулы, плюс, проведенные с пользой».

Сам Холбобоев травник, начал занимается растениями еще будучи ребенком, тогда тонкости профессии ему помогали осваивать члены семьи.

«Хотя трудностей при сборе трав никаких нет, - признается он. – Показали тебе траву, иди и собирай; ту траву, которую не знаешь, никогда не трогай. Трудно уже потом, когда составляешь из растений лекарственные отвары. Этому мы тоже учим студентом, но это уже искусство, тут нужно знать, какая трава сочетается с другой, какой эффект они дают вместе. Я двадцать лет занимаюсь травами, но не смог превзойти в этом мастерстве свою супругу, вот она действительно профессионал».

Лекарственные травы от цирроза печени

Супруга Холбобоева – Зебо Бахромова, еще в 90-е годы она стала основательницей Центра народной медицины в Таджикистане, занималась лекарственными травами и целительством. Муж может рассказывать про ее успехи часами.

«В начале нулевых нам позвонили из Канады, мужчина оказался афганцем, который много лет назад уехал из своей страны, - рассказывает Холбобоев. - По телефону объяснил, что страдает циррозом печени, что врачи дают очень плохие прогнозы и попросил о помощи, мол, сделайте что-нибудь, чтобы я протянул хотя бы лет пять и успел выдать замуж свою дочь. Честно говоря, я засомневался, ведь цирроз печени – не шутки, а моя супруга сказала – поможем, приезжайте».

Мужчина приехал, уже в аэропорту таджикские травники узнали, что кроме цирроза печени он страдает и сахарным диабетом.

«Я еще больше засомневался, а супруга опять: «поможем» и начала лечение, продолжает директор центра. - Сейчас я и не вспомню, какие отвары трав она использовала, но их было очень много, плюс, она заставила его принимать и продукты пчеловодства – маточное молочко, прополис. Он провел в Таджикистане несколько месяцев, потом вернулся назад в Канаду и через несколько лет сообщил, что выдал замуж дочь».

Сама Зебо Бахромова сейчас живет в Москве у дочери, в 2011 году она попала в серьезную автокатастрофу, отказали ноги. Но супруг продолжает ее дело и пытается передать все, чему научился у жены – молодым студентам.

Трав хватает на все больницы

После того, как студенты соберут лекарственные травы, их отвозят в специальный цех (он тоже находится за пределами города), где начинается переработка растений. Там их измельчают, а затем привозят в медколледж – на упаковку. Запах от трав стоит на весь двор колледжа, для центра здесь выделено несколько кабинетов, в которых студенты работают на специальном аппарате – засыпают у него растения, получают на выходе пакетики из фильтрованной бумаги для быстрого заваривания, а потом раскладывают их по коробкам. Вот и все производство.

«Душица», «Горная мята», «Зверобой», «Ромашка», «Цикорий» - всего тут производят 18 видов лекарственных растений. Ими центр при колледже обеспечивает 80 больниц, каждая ежегодно приобретает по тысячи коробок. Холбобоев говорит, что могли бы продавать свою продукцию и в местных аптеках, но мощностей для выпуска товара на продажу в центре пока не хватает.

«Мы продаем свою продукцию в больнице значительно дешевле, чем в аптеках. У нас на рынке все еще много импортных лекарственных трав, это, конечно, странно. Надеемся, что в будущем в это производство придут предприниматели и поднимут отрасль», - говорит Холбобоев.

Он надеется, что среди новых предпринимателей окажутся и его студенты, признается, что глаза у ребят горят.

«А как же иначе? Травников нужно воспитывать с юношества, а лучше всего с детства, чтобы человек с самого начала познавал гармонию с природой. От этого и зависит – сможет ли он помогать людям или нет».