Матч второго тура группового раунда отборочного турнира Кубка Азии-2019 в группе «F» между национальными сборными Таджикистана и Филиппин рассудит бригада арбитров из Сирии.

Главным судьей встречи назначен 27-летний рефери ФИФА Ханна Хаттаб, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана. Помогать ему на линиях будут соотечественники – ассистенты рефери ФИФА 43-летний Закария Канат и 35-летний Али Ахмад. Функции резервного арбитра исполнит 33-летний рефери ФИФА Ферас Тавил. Инспектировать судей будет Алаа Абед Аль-Кадер Неама Аль-Абади из Ирака, а комиссаром матча назначен Равишанкар Джаяраман из Индии.

Встреча отборочного турнира Кубка Азии-2019 между сборными Таджикистана и Филиппин состоится 13 июня на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Начало в 21:00.

Главный тренер сборной Филиппин Томас Дули назвал состав команды на предстоящий матч отборочного турнира Кубка Азии-2019 против национальной сборной Таджикистана.

Американский наставник сборной Филиппин Томас Дули призвал в команду 23 игроков, из которых только трое выступают в зарубежных клубах. Это защитник румынского клуба «Политехника Яссы» Дайсуке Сато, а также нападающие Майк Ригоберто Отт, защищающий цвета таиландского «Ангтхонг Юнайтед», и Хавьер Патиньо, выступающий в китайской суперлиге за клуб «Хэнань Цзянье».

В рамках подготовки к матчу с Таджикистаном сборная Филиппин проведет товарищеский матч со сборной Китая. Эта встреча пройдет в среду, 7 июня, в Гуанчжоу. Из Китая сборная Филиппин вылетит в Душанбе.