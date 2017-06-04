Поздно вечером 3 июня фургон въехал в прохожих на Лондонском мосту. Затем неизвестные с холодным оружием атаковали попадавшихся им на пути людей. Погибли шесть человек. В больницы Лондона доставлены как минимум 30 пострадавших, сообщила Служба скорой помощи. Трое нападавших застрелены полицейскими. Полиция расследует произошедшее как теракт, пишет Meduza.

Вечером 3 июня в Лондоне произошло несколько «инцидентов», которые впоследствии были расценены как теракт. Сначала сообщалось, что белый фургон врезался в прохожих на Лондонском мосту; затем полиция объявила об «инцидентах» на рынке в Боро и в Воксхолле, где произошли нападения с холодным оружием. Впоследствии выяснилось, что происшествие в Воксхолле никак не связано с терактом. По словам очевидцев, преступники (либо двое, либо трое) вышли из фургона с длинными ножами и атаковали случайных прохожих. Они двигались от Лондонского моста к рынку Боро.

Полиция признала, что в районе Боро ей пришлось применить оружие. Неизвестно, по кому именно стреляли полицейские, и остался ли кто-то из нападавших в живых (по неофициальным данным, застрелены двое предполагаемых преступников, причем на теле одного из них якобы закреплены некие железные емкости). Спустя несколько часов после стрельбы полиция все еще просила жителей не появляться в районе Боро и у Лондонского моста, обосновав это тем, что там небезопасно.

В Лондоне проведена масштабная антитеррористическая операция. Несколько станций метро были закрыты, район Лондонского моста оцеплен полицией. Людей из пабов и других мест эвакуировали со сцепленными за головой руками.

Погибли шесть человек. Как минимум 30 ранены. Полиция Лондона подтвердила гибель шести человек. Скорая помощь Лондона рассказала, что в больницы доставлены как минимум 30 пострадавших, и попросила обращаться к ним только в случае крайней необходимости.

Трое нападавших убиты. Помощник комиссара городской полиции Марк Роули заявил, что убиты трое нападавших. На нападавших, по его словам, были надеты муляжи взрывных устройств. Никакой информации о личностях нападавших полиция пока не раскрывает.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Полиция, в свою очередь, не рассказывает ничего о предполагаемых преступниках.

Это уже третий террористический акт в Великобритании за последние месяцы. 22 марта машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента; погибли пять человек. Нападавший был застрелен полицией. 22 мая сразу после концерта Арианы Гранде в Манчестере произошел взрыв, устроенный смертником; погибли 22 человека. После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до максимального, 27 мая его понизили на одну ступень.