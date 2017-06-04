Эдуард Мацаберидзе, Владимир Дантес и Николай Камка посетили точки общепита, сходили на рынок "Шохмансур" с таджикским профессором Джамшедом Садуллаевым, а также побывали у него дома, где отведали сочные манты. И назвали таджикистанцев очень гостеприимными. Ведущие шоу отметили, что таджикская еда очень вкусная, но при этом недорогая.

Ведущие кулинарного тревел-шоу и путеводителя по самым необычным, аппетитным, вкусным заведениям разных стран "Еда, я люблю тебя" побывали в Душанбе в апреле, однако удостовериться в том, насколько им понравилось в Таджикистане, удалось лишь сегодня.

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Выпуск передачи "Еда, я люблю тебя", посвященный Таджикистану, сегодня был показан по телеканалу "Пятница".

"Душанбе. Вечно теплый климат, живописные горы и щедрое гостеприимство местных жителей располагают путешественников к самому вкусному знакомству с Таджикистаном. На большом шелковом пути трое друзей узнали не только интересные истории, но и свой жребий: Николай пойдет по ресторанам, Эд попадет в гости к семье, а Владимир отправится по стрит-фудам. Только знакомой нам уличной еды здесь не существует. В азиатских странах никто не ест на ходу. Нужно обязательно удобно расположиться и настроиться на прием пищи. Может быть именно поэтому судак, суп шоми калъа, речная форель на гриле, печень барана, лагман, манты с зеленью, курутоб и, конечно же, плов приведут наших гурманов в полный восторг. А что еще стоит попробовать в Душанбе, узнаем из программы «Еда, я люблю тебя».

Так звучит подводка к выпуску о Душанбе.

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Фильм, который выложен на официальной странице телепередачи, уже вызвал массу поожительных откликов у таджикских пользователей соцсетей: "Молодцы ведущие, очень хорошо отозвались о нашей кухне и гостиприимстве", " Особенно приятно было слышать то, что наш Таджикистан и наш народ является самым гостеприимным. И это ПРАВДА!!", " После этого выпуска я тоже захотела такой красивый и вкусный плов", " Приятное чувство осталось после программы " и т.д.

Ведущие: В Душанбе очень вкусная и до неприличия дешевая кухня

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К примеру, в трех заведениях Николай Камка потратил всего 43 доллара. Он посетил ресторан "Шоми Кала", расположенный на территории Гиссарской крепости, и остался очень довольным. Ему подали фирменный суп шоми каъла и жареного судака.

Коля отметил, что порции блюд подаются огромные. Он рекомендовал Гиду Мишлен приехать в Таджикистан и попробовать эти блюда.

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Побывал Николай и в чайхане "Рохат", восхитившись ее великолепием, где отведал знаменитый лагман. Он сравнил лапшу с итальянской пастой.

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Второй ведущий Владимир Дантес, которому выпало проанализировать таджикские стритфуды, потратил за весь день всего 26 долларов.

В передаче было отмечено, что стритфудов в традиционном понимании этого слова в Душанбе просто не существует, поэтому они практически ничем не отличаются от ресторанов: "А причина тому — культура принятия пищи", - резюмировал ведущий.

Попробовал Вова курутоб и шакароб в чайхоне "Навои деха", и остался очень довольным вкусом этого национального блюда: "Курутоб - это очень вкусно"

Здесь же ведущие приготовили на костре традиционный таджикский плов. Владимир, кстати, затем и огромный казан помыл.

Побывал Дантес и в ресторане "Форель", где восхитился вкусом зажаренной на гриле форели, и отведал впервые шашлык-"деликатес" из бараньих органов.

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В популярном кафе "Пилав" Владимиру предложили два вида плова - традиционный и современный.

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Ведущий остался в восторге, отметил насыщенность вкуса традицонного вида, шутливо сравнив его с тортом на день рождения.

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Эдуард Мацаберидзе, в свою очередь, пришел в гости к журналисту Джамшеду Садуллаеву, до этого зайдя на рынок "Шохмансур", чтобы купить все ингредиенты для ужина, а также весенние грибы, которые затем поджарили на костре.

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Эдуард потратил на рынке 21 доллар на все ингредиенты для приготовления блюд, отмечалось в выпуске.

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Эд увидел, как готовят таджикские манты, в том числе с зеленью.

Телеведущий отметил особое гостеприимство, присущее таджикам: "Если вы попали в гости к таджикской семье, то кормить Вас будут всем самым вкусным и в огромных количествах".

Посмотреть выпуск, тем, кто не успел по ТВ, можно здесь.