Впервые под знамена национальной сборной Таджикистана приглашен 32-летний защитник Александр Хубер (Alexander Huber), уроженец Худжанда, имеющий опыт выступления за молодежную сборную ФРГ и германской Бундеслиги, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Александр Хубер начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Айнтрахт» (Франкфурт на Майне). Затем игрок провел один год в аренде в «Хоффенхайме». Далее в карьере Хубера были команды «Айнтрахт» (Брауншвейг), «Гамбург» и «Оффенбахер Киккерс» (Оффенбах). Последним клубом Хубера была известная немецкая команда «Франкфурт» (Франкфурт на Майне), в составе которой он выступал с 2011 по 2016 годы.

Примечательно, что в 2006 году «Айнтрахт» (Франкфурт на Майне), в составе которого играл А. Хубер, выиграл у «Баварии» со счетом 3:1. В составе «Айнтрахта» Хубер провел одну игру за Кубок УЕФА.

Сейчас Александр Хубер является свободным агентом. У Хубера имеется опыт выступления за молодежную сборную Германии, в составе которой он играл на молодежном чемпионате мира-2005 (U-20) в Голландии.

За национальную сборную Таджикистана Александр Хубер может дебютировать в ближайшем матче отборочного турнира Кубка Азии-2019 против сборной команды Филиппин.

Эта встреча состоится 13 июня на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 21:00 час.