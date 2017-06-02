Правительство Японии и Правительство Республики Таджикистан договорились о проведении ежегодной «Стипендиальной программы развития потенциала человеческих ресурсов» (JDS) в нынешнем году.

2 июня 2017 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан г-н Хаджиме КИТАОКА и Министр иностранных дел  РТ Сироджидин АСЛОВ подписали Обменные ноты по данной программе. На реализацию вышеупомянутой программы правительство Японии выделило через JICA 161 млн. японских иен для правительства Таджикистана.

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Программа JDS направлена на развитие человеческих ресурсов путем предоставления возможности молодым государственным служащим Таджикистана пройти обучение в магистратуре и докторантуре в японских университетах, а также на развитие и укрепление отношений между Таджикистаном и Японией. Стипендиаты JDS, как ожидается, получат экспертные знания и будут вовлечены в социально-экономическое развитие Таджикистана.

В рамках программы семь молодых государственных служащих получат возможность поступить на магистратуру и один человек на докторантуру и начать обучение в сентябре 2018 года.

Стипендиальная программа развития потенциала человеческих ресурсов осуществляется с 2008 года. До настоящего времени 28 стипендиатов успешно завершили магистерские курсы в Японии и ныне активно работают во благо развития Таджикистана.

Правительство Японии и впредь намерено оказывать свою поддержку в создании лучшего общества для всех людей и работать вместе с народом Таджикистана.

В этом году Республика Таджикистан и Япония отметили годовщину 25 летия установления дипломатических отношений между странами. За данный период сотрудничество между Японией и Таджикистаном значительно продвинулось и укрепилось.  Только за 2016 фискальный год Японии между странами были подписаны грантовые соглашения по проектам (включая проекты по техническому сотрудничеству) на сумму 5,6 биллионов японских йен. С началом реализации вышеупомянутого проекта, Официальная помощь Японии в целях развития будет еще активизироваться. Более подробную информацию об Официальной помощи Японии в целях развития можно получить на сайте: www.mofa.go.jp/policy/oda.

 