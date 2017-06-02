Правительство Японии и Правительство Республики Таджикистан договорились о проведении ежегодной «Стипендиальной программы развития потенциала человеческих ресурсов» (JDS) в нынешнем году.

2 июня 2017 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан г-н Хаджиме КИТАОКА и Министр иностранных дел РТ Сироджидин АСЛОВ подписали Обменные ноты по данной программе. На реализацию вышеупомянутой программы правительство Японии выделило через JICA 161 млн. японских иен для правительства Таджикистана.

Программа JDS направлена на развитие человеческих ресурсов путем предоставления возможности молодым государственным служащим Таджикистана пройти обучение в магистратуре и докторантуре в японских университетах, а также на развитие и укрепление отношений между Таджикистаном и Японией. Стипендиаты JDS, как ожидается, получат экспертные знания и будут вовлечены в социально-экономическое развитие Таджикистана.

В рамках программы семь молодых государственных служащих получат возможность поступить на магистратуру и один человек на докторантуру и начать обучение в сентябре 2018 года.

Стипендиальная программа развития потенциала человеческих ресурсов осуществляется с 2008 года. До настоящего времени 28 стипендиатов успешно завершили магистерские курсы в Японии и ныне активно работают во благо развития Таджикистана.

Правительство Японии и впредь намерено оказывать свою поддержку в создании лучшего общества для всех людей и работать вместе с народом Таджикистана.

В этом году Республика Таджикистан и Япония отметили годовщину 25 летия установления дипломатических отношений между странами. За данный период сотрудничество между Японией и Таджикистаном значительно продвинулось и укрепилось. Только за 2016 фискальный год Японии между странами были подписаны грантовые соглашения по проектам (включая проекты по техническому сотрудничеству) на сумму 5,6 биллионов японских йен. С началом реализации вышеупомянутого проекта, Официальная помощь Японии в целях развития будет еще активизироваться. Более подробную информацию об Официальной помощи Японии в целях развития можно получить на сайте: www.mofa.go.jp/policy/oda.