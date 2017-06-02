Авиакомпания «Ямал», несмотря на то, что ее пресс-служба вчера объявила, что начнет летать в Таджикистан из Жуковского уже 19 июня, до сих пор не открыла продажу авиабилетов.

Скорее всего, регулярные рейсы из Жуковского в Таджикистан начнутся во второй декаде июля, сообщил «АП» источник в российской авиакомпании «Ямал».

«Во-первых, продажи билетов до сих пор не открыты, хотя осталось всего две недели до объявленной даты первого рейса. Скорее всего, есть некоторые опасения с тем опытом, который уже имелся у авиакомпании, когда билеты были проданы, а «добро» на рейс таджикские власти не дали», - сообщил источник в авиакомпании.

Второй проблемой, считают в авиакомпании, может стать низкий пассажиропоток в связи с ограничениями для приезжающих иностранцев, которые были введены российскими властями на период с 1 июня по 12 июля в четырех городах РФ - Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

«Не у всех получится зарегистрироваться в течение одних суток после прилета. Нарушение правил регистрации ведет автоматически к депортации с запретом на въезд до пяти лет. Поэтому люди не будут рисковать», - считают в авиакомпании.

От дальнейших комментариев источник отказался.

Напомним, продолжительный авиаконфликт между РТ и РФ касался именно авиакомпании «Ямал», которой таджикские авиавласти не давали добро на полеты в Таджикистан из аэропорта «Жуковский».

Авиакомпания «Ямал» планировала с 20 декабря 2016 года начать полеты в Душанбе и Худжанд из Жуковского, и даже продала билеты на ближайшие рейсы. Душанбе позволил «Ямалу» осуществить один чартерный рейс в Душанбе, чтобы доставить пассажиров, которые находились в аэропорту более двух суток.

Таджикские авиационные власти также предупредили население не приобретать билеты на рейсы авиакомпании «Ямал».

В ответ на запрет для «Ямала» Россия запретила таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Начались продолжительные переговоры. Таджикистан не давал разрешения на полеты, и эта позиция таджикской стороны, мотивированная как нарушение паритета, вызвала недовольство российской, которая в начале апреля опять ввела запрет практически на месяц на полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских городов, в том числе, и в Москву.

Позже Таджикистан пошелна уступки и предложил "Ямалу" выполнять рейсы из подмосковного Жуковского в Куляб, а не в Душанбе, как рассчитывала авиакомпания. В «Ямале» это сочли равнозначным с предложением таджикским авиакомпаниям летать в Тикси.

Однако в мае сторонам удалось все же достигнуть консенсуса: с «Сомон Эйра» был снят запрет, а «Ямалу», как второму назначенному российскому авиаперевозчику, разрешено выполнять рейсы в Душанбе и Худжанд из Жуковского: из подмосковной гавани в Душанбе летает еще один российский перевозчик - "Уральские авиалинии".