На днях Якубу Салимову исполнилось 59 лет. Его звезда на политическом небосклоне зажглась осенью 1992 года на 16-й сессии Верховного Совета. Именно тогда, в возрасте 34 лет, он стал министром внутренних дел. Как это было и как эта звезда закатилась, читайте в нашем материале.

Назначение Якуба Салимова министром одной из ключевых структур было смелым решением, но в то же время неожиданным для всего общества, потому что он не был профессиональным милиционером и ни одного дня не работал в этой системе.

Следует подчеркнуть, что свою головокружительную карьеру он сделал во время гражданской войны. Его путь от полевого командира Народного фронта до министра занял менее полугода.

До этого назначения он дважды становился героем криминальных хроник: первый раз - в 1989 году, когда СМИ объявили его рэкетиром, второй раз - в феврале 1990 года, как один из организаторов массовых погромов.

К слову, тогда практически все ключевые лица законной, или конституционной, власти были назначены лично председателем Народного фронта Сангаком Сафаровым или с его одобрения. Он в свое время тоже отсидел немалый срок.

Коренной перелом

Якуб Салимов пришел в политику поневоле. До начала гражданской войны он официально занимался предпринимательством.

Когда весной 1992 года на двух центральных площадях Душанбе - Озоди и Шахидон - начались митинги, он организовал встречу, в которой приняли участие более 100 человек; собравшиеся договорились, что приложат все усилия, чтобы не пролилась кровь.

Салимов и его близкие друзья поставили палатку между Шахидон и Озоди и заявили, что если вдруг митингующие одной площади пойдут против другой, то они пройдут через их трупы.

Вероятно, его миротворческая деятельность каким-то силам пришлась не по душе. В результате его дома забросали гранатами. По чистой случайности никто из членов его семьи не пострадал.

В конце июня 1992 года Салимов, уроженец Вахшского района, выросший в Душанбе, вернулся домой, где за несколько дней до этого в результате чисток были убиты сотни жителей, которые не поддерживали оппозицию.

Вашхская трагедия была одной из самых жестоких и кровавых операций в истории гражданской войны. В результате той бойни десятки тысяч покинули свои дома и стали вынужденными беженцами.

После своего возвращения Якуб Салимов возглавил местный отряд самообороны. Взял на себя роль руководителя санитарно-похоронной команды. Проводил многочисленные переговоры с лидерами оппозиции, чтобы вернуть домой беженцев и остановить кровопролитие. Но задача оказалась сложной, так как оппозиция считала, что полная победа над сторонниками правительства не за горами.

Ситуация в области резко обострилась осенью 1992 года, когда по душанбинскому сценарию на двух центральных площадях Курган-Тюбе собрались сторонники правительства и оппозиции.

Избежать вооруженного столкновения не удалось. Буквально за считанные дни Курган-Тюбе стал мертвым городом. Оппозиция, используя тактику выжженной земли, сожгла Ургут-махаллу.

Сангак Сафаров и его сторонники стали отступать. Казалось, что вот-вот оппозиция разгромит вооруженные формирования Народного фронта. Но ситуация на фронте коренным образом изменилась 27 сентября 1992 года.

В этот день бывший офицер Советской армии, сотрудник местного военкомата старший лейтенант Махмуд Худойбердиев вывел танки и БТР с территории 191-го полка, дислоцированного в Курган-Тюбе, и нанес удар по вооруженным формированиям оппозиции.

А после началось триумфальное шествие Народного фронта. Вскоре были освобождены ряд других районов Курган-Тюбинской области.

Ко времени созыва 16-й сессии в середине ноября 1992 года Якуб Салимов был одним из самых авторитетных полевых командиров Народного фронта.

Министр поневоле

Но почему именно Якуб Салимов стал министром внутренних дел? Ведь в МВД было немало профессионалов, высокопоставленных офицеров, даже генералов. Причина была в том, что председатель Народного фронта объявил им вотум недоверия.

Предложение назначить Салимова министром исходило лично от Сангака Сафарова. Как рассказывают очевидцы, когда лидер НФТ предложил Салимову этот пост, будущий министр категорически отказался.

Он сказал, что воевал не для того, чтобы стать министром, и показал на несколько генералов, стоящих рядом. Но Сафаров, повернувшись к ним, заявил: если бы они выполняли свой долг честно, то президента Набиева боевики не отправили бы в отставку под дулом автоматов.

Последним аргументом, убедившим его, стали слова Сафарова о том, что ради погибших ребят необходимо сделать все, чтобы довести борьбу до конца. Салимов согласился с условием, что, как только вытеснят вооруженные формирования Народно-демократической армии, он уйдет.

Таким образом, новый министр внутренних дел создал батальон особого назначения, который 10 декабря 1992 года вошел в Душанбе с трех направлений: с севера, юга и востока.

Возле здания МВД отряд, возглавляемый Салимовым, был встречен шквальным огнем. В районе 9-го км было совершено вооруженное нападение на колонну батальона особого назначения.

Вечером 10 декабря на экранах государственного телевидения появился Якуб Салимов в камуфляжной форме, он заявил, что правительство, избранное на 16-й сессии в Худжанде, вошло в Душанбе.

В последующие дни вооруженные формирования отступили на восток. Вопреки заявлениям новых властей, гражданская война в Таджикистане не только не закончилась, но и стала набирать обороты.

Основная тяжесть войны легла на плечи сотрудников МВД, численность которых доходила до 27 тысяч. Минобороны к тому времени еще не образовалось.

Якуб Салимов ушел в отставку в августе 1995 года, к этому времени это было уже четвертое заявление об отставке…

А в начале 1996 года над его головой стали сгущаться тучи. Когда полковник Худойбердиев поднял мятеж, стали распространяться слухи о том, что Салимов, к тому времени назначенный послом в Турции, тайно поддерживает мятежников.

Узнав об этих слухах, бывший министр МВД на чрезвычайной сессии парламента заявил, что выступает против военного переворота. «Я бывший министр внутренних дел. Встаньте и скажите, какие преступления я совершал или что украл», - заявил он.

Условия экстрадиции

В начале 1997 года Салимов стал председателем Таможенного комитета. В апреле того же года он спас президента, когда на главу государства было совершенно покушение в Худжанде.

Накануне подписания договора о мире Якуб Салимов оказался чуть ли не единственным бывшим полевым командиром, который согласился быть вместе с президентом во время этой церемонии.

Но в августе 1997 года полковник Худойбердиев в очередной раз поднял мятеж.

В эти дни дом Салимова был атакован с трех сторон правительственными силами и танками 201-й дивизии. Председатель Таможенного комитета в срочном порядке покинул Таджикистан.

В ноябре 1998 года, когда мятежный полковник ворвался в Согдийскую область, командир президентской гвардии генерал Гаффор Мирзоев, выступая на чрезвычайной сессии парламента, заявил, что Салимов тоже входил в число заговорщиков. Это заявление опроверг министр безопасности Сайдамир Зухуров.

21 июня во время проверки документов на пункте ГАИ на Ленинградском проспекте в Москве Якуб Салимов был арестован и помещен в Лефортово. До этого времени он проживал в Арабских Эмиратах и Турции.

В Таджикистане тогда ходили слухи, что если бывшего министра экстрадируют домой, он выйдет на свободу по амнистии. Вероятно, по этой причине он неоднократно обращался к президенту РФ Путину и генеральному прокурору Устинову с просьбой экстрадировать его в Таджикистан.

Накануне экстрадиции бывшего министра в Генпрокуратуре Таджикистана агентству «Интерфакс» сообщили, что соглашение между Москвой и Душанбе о выдаче Салимова достигнуто в ходе переговоров, длившихся полгода - с лета 2003 года.

- Россия выдала Салимова под гарантии неприменения в отношении него смертной казни, - сообщало информагентство «Интерфакс».

Таким образом, таджикская Генпрокуратура гарантировала, что к высшей мере Салимова не приговорят. Тем более с мая 2004 года в Таджикистане был введен мораторий не только на исполнение, но и на вынесение смертных приговоров.

В конце февраля 2004 года бывшего министра экстрадировали в Таджикистан и поместили в СИЗО. Вопреки ожиданиям и многочисленным обращениям со стороны творческой интеллигенции, родственников и сторонников экс-министра к Эмомали Рахмонову с указанием, что все предъявленные обвинения являются безосновательными, 24 апреля 2005 года Якуб Салимов был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Верховный суд признал его виновным в измене Родине в виде сговора с целью захвата власти, бандитизме, злоупотреблении служебным положением. Также решением Верховного суда Таджикистана он был лишен всех воинских званий и государственных наград.

Отсидев 13 лет (2 года бы сняты по амнистии) в СИЗО (в тюрьму его переводить, видно, побоялись), один из самых влиятельных министров конституционной власти в первой половине 90-х годов вышел на свободу в июне 2016 года.