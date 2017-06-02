Олимпийский чемпион Дилшод Назаров, который является заместителем председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана, завоевал еще одну медаль – он выиграл серебро на международных соревнованиях в Германии.

Дильшод Назаров метнул молот на 77,11 метра. Его соперник Павел Федждек из Польши показал результат 82,31 метра и получил золото.

Бронзовую медаль получил Ник Миллер из Великобритании — 76,81 метра, сообщается на сайте Спорткомитета.

В сообщении отмечается, что метатель молота Дилшод Назаров в эти дни находится в Германии, где готовится к чемпионату мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне в августе.

Дильшод Назаров стал призером XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, метнув снаряд на 78,68 метра. Он завоевал единственную медаль сборной Таджикистана на Олимпиаде, на которой Таджикистан представляли шесть спортсменов.

Дилшод Назаров (6 мая 1982 года) является победителем Азиатских игр 2006, 2010 и 2014 годов, трёхкратный чемпион Азии (2009, 2013, 2015). Чемпион Азии среди юниоров 1999 и 2001 годов.

Впервые выступил на международных соревнованиях в 1997 году на Западноазиатских играх, на которых завоевал бронзовую медаль. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 1998 года, но не смог выйти в финал.

Выступал на Олимпийских играх 2004 года, где не смог сделать ни одной удачной попытки. На Олимпиаде 2008 года в Пекине занял 11-е место, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне — 10-е место. Чемпион Азии 2009 и 2013 годов. Вице-чемпион мира 2015 года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus