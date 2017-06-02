Теперь всю полную информацию о президенте РУ, заявлениях, указах, предстоящих поездках и заграничных визитах Шавката Мирзиёева можно найти на сайте president.uz.

Сайт выходит на четырех языковых версиях — русском, английском и двух вариантах узбекского языка.

На сайте также отдельно есть виртуальная приемная президента, с помощью которой пользователи могут через сайт отправить обращения непосредственно Шавкату Мирзиёеву без использования электронной цифровой подписи.

В Узбекистане успешно работает отдельная виртуальная приемная президента. Жители республики могут обратиться в электронной форме к Мирзиёеву онлайн или позвонить по телефонной линии и получить консультацию специалистов.