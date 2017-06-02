Японским агентством международного сотрудничества (JICA) выделит 356 млн. йен (около $3,9 млн.) на реализацию проекта «Улучшение Международного аэропорта Душанбе, фаза 2».

Как сообщается на сайте Министерства финансов Республики Таджикистан, грантовое соглашение по проекту «Улучшение международного аэропорта Душанбе, фаза 2» между Республикой Таджикистан и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) подписано 31 мая.

Для реализации первой фазы данного проекта, соглашение о котором было подписано 29 сентября 2014 года, JICA выделила 1,9 млрд. японских йен (17 млн долларов).

Целью данного проекта является строительство и установка необходимого оборудования для грузового терминала и увеличение способности управления и приёма воздушных судов в Международном аэропорту города Душанбе.

Соглашение было подписано министром финансов РТ Абдусаломом Курбониёном и руководителем JICA в РТ Хидеки Танабе.