Американский режиссер Оливер Стоун снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Стоун снимал интервью для своего нового проекта, который посвящен российскому лидеру. Фрагмент картины был размещен в четверг на сайте журнала The Hollywood Reporter, который освещает события в киноиндустрии США.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру и лауреату премии «Оскар» Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к покушениям на него, сообщает Дождь.

На телеканале Showtime 12 июня будет показан документальный фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине. В нем, как сообщил CBS, режиссер спрашивает президента о пяти покушениях на него.

Американский режиссер Оливер Стоун Reuters

Во время интервью Стоун говорит, что слышал, будто на Путина было совершено пять покушений. «Не так много, как на [Фиделя] Кастро, у которого я брал интервью. Я думаю, должно быть, на него было совершено около 50», — отметил режиссер.

Путин ответил, что говорил на эту же тему с Кастро. «Он мне сказал: „Знаешь, почему я жив?“ Я спросил: „Почему?“ Он: „Потому что я своей безопасностью всегда занимался лично“. Я делаю свою работу, а сотрудники безопасности — свою. До сих пор у них это неплохо получалось», — констатировал Путин.

На вопрос, доверяет ли он своей службе безопасности, Путин ответил: «Доверяю». Стоун отметил, что исполнители покушений на президента чаще всего внедряются в службы безопасности. «Я знаю это. Знаете, что говорят об этом русские? Они говорят, что тот, кому суждено быть повешенным, не утонет», — ответил Путин.

На просьбу уточнить, что суждено самому президенту РФ, Путин сказал: "Одному Господу известны наши судьбы, и ваша, и моя". Стоун сказал, что хотел бы умереть в собственной постели. Российский лидер ему ответил: "Когда-нибудь с каждым из нас это произойдет. Вопрос в том, что мы сделаем на этой бренной земле, получим ли мы удовольствие от жизни".

Президент России в интервью американскому режиссеру и лауреату премии «Оскар» Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к экс-сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену, которому он в 2013 году предоставил временное убежище, а после — вид на жительство в России.

Сноуден был техническим специалистом и спецагентом Агентства национальной безопасности (АНБ), он сбежал из США после того, как передал журналистам секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами многих государств по всему миру. На вопрос Оливера Стоуна, является ли экс-агент Сноуден предателем, Владимир Путин ответил: «Ничего подобного».

Российский президент уверен, что Сноудена нельзя считать предателем, поскольку «он не предал интересы своей страны и не передал другой стране информации, которая бы наносила ущерб его народу». Путин также отметил, что все, что делает Сноуден, он делает публично. Президент России Владимир Путин считает, что поступки Сноудена нельзя назвать правильными. Путин согласился, что Агентство национальной безопасности зашло слишком далеко в слежке за гражданами страны, однако Сноуден все равно не должен был раскрывать эту информацию об АНБ.

«Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться, и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но если вы меня спросили, считаю ли я это правильным или нет, то мое мнение: нет, неправильно», — сказал Путин. В качестве примера он рассказал о своем увольнении из КГБ. По словам российского президента, он не был согласен с теми действиями, которые предпринимало правительство.

Фильм Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет 12 июня на телеканале Showtime. Он состоит из четырех частей; съемки длились два года и включали несколько разговоров с главой России.

Американский режиссер Оливер Стоун подтвердил, что снимает фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald, которой обладатель трех «Оскаров» дал интервью в преддверии поездки в Австралию, пишет Лента.ру.

Газета предполагает, что на фоне утверждений о влиянии Москвы на выборы в США картина станет хитом. Отмечается, что лента выйдет в скором времени.

«Это не столько документалка, сколько фильм в формате вопросов и ответов», — отметил Стоун. «Господин Путин — один из самых влиятельных мировых лидеров, и поскольку Соединенные Штаты объявили его врагом — большим врагом, — я думаю, что было бы крайне важно услышать, что он говорит», — добавил он.

Картина расскажет о взглядах российского лидера на различные события, которые произошли с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году.

По словам режиссера, американцы узнают о существовании такой точки зрения, о которой они раньше не слышали.

Стоун также сообщил, что его команда ездила к Путину четыре раза за два года. «Я говорил с ним изначально о деле [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена (...) И из этого, как мне кажется, выросло доверие: он знал, что я бы не стал сильно редактировать то, что он сказал», — поделился кинодеятель.

Оливер Стоун снял три десятка фильмов («Взвод», «Уолл-стрит», «Рожденный четвертого июля», «Дорз», «Прирожденные убийцы» и «Александр») и является обладателем престижных кинонаград. Он был режиссером трех картин об американских президентах — о Джоне Кеннеди, Ричарде Никсоне и Джордже Буше-младшем.