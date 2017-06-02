2. Молодым чужда ностальгия об «ушедшем рае» (Советском Союзе), они этим не болеют, а настроены более оптимистично, смотрят в будущее более уверенно.

Известный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов рекомендует ряд мер по укреплению государственного и светского мышления, как чиновников, так и простых граждан страны. По его мнению, сегодня это крайне необходимо, чтобы бороться с малограмотными религиозными деятелями, которые влияют на умы непросвещенных сельских жителей.

С 18 мая прошлого года мы живем в абсолютно новом политико-идеологическом состоянии, так как большинство граждан республики голосовало на народном референдуме, среди прочего, за запрет на создание и функционирование политических партий религиозного (точнее, исламского) характера. Однако в этом всенародном волеизъявлении имеется другая сторона: ратуя за светский характер национальной государственности, народ, по сути, потребовал от властных структур дальнейшего укрепления устоев светского образа жизни. Поэтому сегодня мы имеем моральное право требовать разработать и принять комплекс мер по дальнейшему усилению конституционных норм и государственного мышления светского характера.

Фото с сайта eurazvitiye.org Известный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов.

На мой взгляд, имеется колоссальное неиспользованное (резервное) поле для усиления светского характера национальной государственности, который будет, как иммунитет, оберегать нас от всех бед международного терроризма и религиозного экстремизма.

Рассмотрим все подробно.

Из поколения в поколение

В декабрьском послании президента страны национальному парламенту 2017 год был объявлен Годом молодежи. Данное обстоятельство имеет колоссальное значение для укрепления молодой таджикской государственности, так как на смену моему (среднему) и старшему поколению приходит новое поколение, рожденное и воспитанное в условиях национального суверенитета. Им чужда наша ностальгия об «ушедшем рае» (Советский Союз), они этим не болеют, а настроены более оптимистично, смотрят в будущее более уверенно. Им недостает очень немногого - жизненного опыта, квалификации и умений, что компенсируется со временем. Нам же необходимо дать им навыки и умения.

По мере смены поколений большое количество специалистов старшего и среднего поколения будут передавать эстафету молодым. Несомненно, присутствует очень много сфер жизнедеятельности людей, которые требуют кроме молодого задора колоссального опыта работы, постоянного повышения квалификации и т.д. Однако и в этих сферах (наука, техника, образование и т.п.) также высвобождается большое количество специалистов, которые с выходом на пенсию остаются невостребованным обществом и государством.

Чтобы эта эстафета была безболезненной или менее болезненной, чтобы она не переросла в «борьбу поколений», необходимо запустить данное резервное поле деятельности.

Второе. Более трех четвертей населения республики живет в сельской местности, где в настоящее время инициативу взяло в руки малограмотное или почти неграмотное духовенство, получившее религиозное образование почти неформальными путями. Поэтому необходимо принять решительные меры по укреплению светских устоев на уровне местных сообществ, когда равнодушие носителей светских идей и ценностей создают питательную почву для различного рода неформальных религиозных течений.

И третье. На мой взгляд, данный вопрос можно решить путем организации и проведения выборов депутатов в органы местного самоуправления (джамоаты и шахраки). Здесь никоим образом не идет речь о вопросе выборности на уровне городов и районов. Этот следующий уровень выборности требует достаточно времени и выработки политической культуры, к чему мы придем со временем по мере накопления навыков толерантности и национального единства.

А местное самоуправление, как вытекает из самого названия органа управления, должно стать площадкой для поэтапного перехода таджикского общества к истинному народовластию.

Что для этого нужно сделать?

В трех шагах

– Разделить даты выборов в органы местного самоуправления (депутатов джамоатов и шахраков) и выборов в местные органы представительной власти (депутатов городов, районов, областей) и Маджлиси намояндагон.

–Полномочия по организации и проведению выборов в органы местного самоуправления (джамоаты и шахраки) передать от местных органов исполнительной власти Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) совместно с Конституционным судом.

Каков результат данной инновации?

Традиционный таджик, воспитанный на многовековом чувстве «большой любви к малой родине», принимая участие в реальных выборах органов местного самоуправления, сможет показать односельчанам собственный потенциал для местного развития.

Острые дебаты на уровне джамоатов и шахраков без участия местных органов исполнительной власти, но с обязательным присутствием ответственных сотрудников ЦКВР, судей Конституционного суда и представителей СМИ никак не повредят миру и национальному согласию, а оживят реальную жизнь местного сообщества.

По закону предусматривается наличие от 15 до 40 депутатов органов местного самоуправления (джамоатов и поселков), которые должны быть избраны на честных местных выборах и, соответственно, социально активны. В таких случаях 2-3 малограмотных или неграмотных представителя местного духовенства, твердо державших инициативу в своих руках, «утонут» среди многочисленных носителей идей и ценностей светской государственности из числа бывших учителей, врачей, агрономов, инженеров, вышедших на пенсию, но осознавших свою полезность обществу, точнее местному сообществу.

Теперь они перехватят инициативу и смогут удержать ее в своих руках, так как они получат полномочия непосредственно от народа (а не от районного или городского начальника), отстранив духовенство от повседневных социально-экономических вопросов данного органа местного самоуправления.

…До того как Индия получила свою независимость в 1947 году, она считалась недемократическим государством. Одна плеяда выдающихся руководителей, как Джавахарлал Неру, Индира и Раджив Ганди, смогла за полстолетия превратить эту сказочную страну в «самую большую демократию в мире» с населением почти 1,3 млрд человек. И они также опирались на традиционную практику местного самоуправления, которая присутствует и у нас, как «махалла».

У нас также есть колоссальная традиция и опыт самоорганизации на местах, что выражено в таких понятиях, как «махалла», «гузар», «хашар», «почитание места рождения» и многое другое; правильная и созидательная мобилизация этих традиций будет иметь грандиозный эффект для национального пробуждения и консолидации.