Милиция задержала не менее трех человек, которые препятствовали вырубке деревьев на улице Токтоналиева (бывшая улица Душанбинская). Пока неизвестно, куда увезли задержанных, сообщает портал Kloop.kg.

Сотрудники милиции задержали несколько человек, которые собрались на митинг против вырубки деревьев на улице Токтоналиева.

Местные жители, возмущенные тем, что сотрудники «Зеленстроя» начали вырубать деревья, устроили плач зеленым насаждениям. Они сели на землю и мешали проехать спецтехнике муниципального предприятия.

Как сообщили в ГУВД Бишкека корреспонденту Kloop.kg, задержание началось, потому что местные жители препятствовали исполнению постановления мэрии о вырубке зеленых насаждений.

«Мы объясняли, что есть решение мэрии и за нарушения — выход на проезжую часть, препятствование работе — могут оштрафовать, как за административное правонарушение», — сказал начальник пресс-службы ГУВД Адыл Оморов.

Мэрия Бишкеке начала вырубать деревья по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) утром 2 июня.

Местные жители, возмущенные вырубкой деревьев, вышли на митинг с плакатами.

В ответ на это представитель акимиата Первомайского района Руслан Шарапов пообещал, что «Зеленстрой» высадит 208 новых деревьев на месте вырубленных.

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