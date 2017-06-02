Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения, заключенного в 2015 году для борьбы с изменением климата.

Парижское соглашение, по словам Трампа, подрывает американскую экономику, ведет к сокращению рабочих мест, ослабляет суверенитет США и ставит Соединенные Штаты в невыгодное положение по отношению к другим странам мира, сообщает «Медуза».

«Не выходить из соглашения от нас требуют те же страны, чьи торговые ограничения обходятся Америке в триллионы долларов, и которые во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в наш критически важный оборонный альянс», — цитирует Трампа «Рейтер».

Бывший президент США Барак Обама, подписавший Парижское соглашение, выразил сожаления по поводу решения Трампа.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Паоло Джентилони выступили с совместным заявлением по поводу решения Трампа. В заявлении они напомнили, что условия Парижского соглашения не подлежат пересмотру, и призвали подписавшие его страны ускорить выполнение взятых на себя обязательств по борьбе с изменениями климата.

Выход из Парижского соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа, занявшего пост президента США в начале 2017 года. В марте Трамп отменил указы Обамы, направленные на борьбу с глобальным потеплением.

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года. Его подписали 196 стран, включая Россию. Задача соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры выше 2 градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи.