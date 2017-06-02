Смена кадров в Агентстве по контролю за наркотиками произведена в руководстве, по согласованию с президентом Таджикистана.

Полковник Хотам Маджидзода, который ранее работал в системе МВД Таджикистана, назначен на должность начальника Оперативно-розыскного управления АКН. Он сменил на данном посту генерал-майора Турабека Назарова, сообщил «АП» источник в антинаркотическом ведомстве Таджикистана.

Полковник Сабзали Тагойзода, который ранее также работал в системе МВД, назначен на должность начальника Управления АКН по Хатлонской области.

Полковник Зафар Сайфуллозода, который исполнял обязанности начальника Управления АКН по Хатлонской области, назначен начальником Мобильного оперативного управления АКН.

Полковник Мирзоравшан Сангинзода который ранее был начальником одного из управлений АКН, назначен на должность начальника Управления АКН по Согдийской области. Он сменил на данном посту полковника Музаффара Хотами.

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