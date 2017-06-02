Минфин США в четверг сообщил о введении санкций в отношении трех лиц и девяти компаний, в том числе из России, за связи с Северной Кореей и помощь Пхеньяну в разработке оружия массового уничтожения, сообщает Рейтер.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло этих лиц и организации в санкционный список, что позволяет замораживать их активы и запрещает американским гражданам заключать с ними сделки. Внесенные в санкционный список люди и компании базируются в различных странах, в том числе в России и Китае.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились расширить санкции в отношении Северной Кореи за разработку ядерного оружия и баллистических ракет

По данным Интерфакс, министерство финансов США включило в санкционный список три российских компании гражданина РФ.

В «черный список» были включены АО «Независимая нефтегазовая компания» экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, сбытовая «дочка» ННК - АО «ННК-Приморскнефтепродукт» и компания Ardis-Bearings LLC. Также в него попал гражданин РФ Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation .

Минфин США отметил, что Мичурин является директором компании Ardis-Bearings LLC, которая обеспечивает поставки северокорейской компании Tangun, связанной с ракетной программой и программой создания оружия массового уничтожения. При этом сам Игорь Мичурин часто выступает бизнес-партнером представителей компании Tangun в Москве.

«ННК Приморнефтепродукт» включена в санкционный список за подписание контракта на поставку нефтепродуктов в Северную Корею, сумма которого, по некоторым данным, превышает $1 млн. Кроме того, ННК, по мнению Минфина США, может быть вовлечена в процедуры по обходу санкций в отношении Северной Кореи.

Как следует из сообщения Минфина США, под индивидуальные санкции, кроме россиянина, попали два гражданина КНДР и один гражданин Конго. В черном списке оказались также несколько северокорейских юридических лиц, сафари-клуб в Конго, а также Народная армия КНДР, министерство обороны КНДР и комиссия по делам государства КНДР.

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