Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала 1 июня обновленный рейтинг национальных сборных команд. Сборная Таджикистана по футболу, по сравнению с прошлым месяцем, поднялась на одну строчку и теперь занимает 137-е место. Как и в прошлом месяце, в активе нашей сборной 205 очков.

Среди азиатских команд наша сборная по-прежнему занимает 24-е место, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Свой ближайший официальный матч национальная сборная Таджикистана проведет в рамках матча второго тура отборочного турнира Кубка Азии-2019 против сборной Филиппин, которая в рейтинге ФИФА занимает 126-е место. Эта встреча состоится 13 июня на Центральном республиканском стадионе Душанбе и начнется в 21:00.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован 6 июля.