АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 2 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 2 июня в честь международного дня защиты детей Alegria и студия Art Doshan при поддержке компании Tcell проведет детское мероприятие. Праздник состоится с 16.00 до 18.00 в здании Tcell Plaza.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ИЮНЯ

1931 – Решение ЦК КПТ «Об организации в Ташкенте Таджикского Высшего агропедагогического института»

2004 - Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан единогласно принял Закон «О приостановлении применения смертной казни в РТ».

2010 - Депутаты утвердили: День таджикского языка теперь будет отмечаться в стране 5 октября;

2016 - Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненным срокам заключения заместителей председателя запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана Саидумара Хусайни и Махмадали Хаита. Еще 11 активистов ПИВТ получили длительные сроки.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –2 ИЮНЯ

1912 – Родился переводчик Эманнуил Муллокандов.

1940-2010 – Родился певец, Народный артист Таджикистана Зафар Нозимов.

1941-2001 – Родился доктор филологических наук, профессор Толиб Хаскашев.

1962 – Родился певец, Заслуженный артист Таджикистана Афзалшо Шадиев.

1962 – Родился композитор Алишер Латифзода.

1963 – Родился журналист Ёкуб Исмоилов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков, местами сохранится мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами сохранится мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, ночью сохранится мгла. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 34-36 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.