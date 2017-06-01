Фанатов европейских клубов и просто любителей большого футбола ждет самый интересный матч 2017 года – финал Лиги чемпионов, где встретятся испанский «Реал Мадрид» и итальянский «Ювентус». Финальный матч можно посмотреть на самом большом экране страны.

Суббота завершит текущий еврокубковый сезон, именно 3 июня в финале Лиги чемпионов встретятся два лучших на сегодняшний день клуба Старого света – «Ювентус» и «Реал Мадрид».

Обе команды сильнейшие в Италии и Испании, который имеют практически равные шансы на победу. «Реал» является одним из самых сильных клубов в Лиги чемпионов – 11 раз команда владела трофеем самого престижного чемпионата. Также у них есть возможность установить новый рекорд, ведь еще ни одна команда не выигрывала трофей на протяжении двух сезонов подряд. Однако если выиграют туринцы, то для них эта победа станет всего лишь третей за всю историю еврокубка. Последний раз «Ювентус» выигрывал в 1996 году. Получится ли у них выиграть в этом сезоне? Узнаем совсем скоро!

Вы сможете насладиться этим незабываемым спортивным событием на самом большом экране страны. Кинотеатр «Навруз» подарит вам такую возможность. Начало трансляции матча в 23.45 по душанбинскому времени.

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Торопитесь, число билетов ограничено.