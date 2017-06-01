Будущий комплекс административных зданий Службы связи в городе Душанбе, который строят на месте Главпочтампа

Проект «Комплекс административных зданий Службы связи в городе Душанбе» удостоен высшей награды конкурса «5 звезд» британской премии International Property Awards в Бангкоке.

Проект «Комплекс административных зданий Службы связи в городе Душанбе», строительство которого сейчас ведется на месте бывшего Главпочтампа, стал лауреатом британской премии International Property Awards в номинации «Architecture of Asia Pacific» (Архитектура Азиатско-Тихоокеанского региона), церемония которой состоялась в Бангкоке. Его авторами выступает проектное бюро Союза архитекторов Таджикистана, главный архитектор - Бахром Юсупов, архитекторы К.Наимов, Р.Шарипов и Х.Аюбджанов.

Как сообщил «АП» Юсупов, конкурсные проекты оценивались судейской коллегией, состоящей из 70 экспертов. Жюри высоко отметило проект «Комплекс административных зданий Службы связи в городе Душанбе» за удачное сочетание в образе комплекса триединства в архитектуре – «Польза. Прочность. Красота».

Кроме того, на второй день церемонии, объект «Комплекс административных зданий Службы связи в городе Душанбе» решением жюри премии был удостоен высшей награды конкурса - «5 звезд».

«Я даже не рассчитывал победить во втором туре, ведь конкурировать пришлось с архитекторами из Японии, Китая, Индии, Сингапура, Малайзии, Австралии и других стран, в которых проектируются и строятся самые ультрасовременные здания и сооружения. Просто невозможно описать мое состояние, когда объявили, что наш проект удостоен высшей награды конкурса», - рассказал «АП» Юсупов, который находился на церемонии вручения премии в Бангкоке 25-26 мая.

Между тем, это не первая международная премия, которую получил этот объект: в 2013 году этот проект здания Службы связи на конкурсе лучших архитектурных произведений стран СНГ в Алматы был удостоен самой высшей награды конкурса – Гран При и золотой медали Международной Ассоциации союзов архитекторов.

International Property Awards – британская премия, присуждаемая самым успешным проектам в сфере жилой, общественной и коммерческой недвижимости. Жюри оценивает сразу несколько факторов – архитектуру, дизайн, экологичность и инновационный подход.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus