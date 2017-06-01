Выпускники математической гимназии «Хотам и ПВ» всегда востребованы в банках и крупных компаниях, как в стране, так и за ее пределами, их туда охотно берут. Бывший выпускник гимназии - Джахонгир Рустамзода, один из немногих, кто после окончания вуза с мировым именем и получения красного диплома, бросив работу в Москве, вернулся в Душанбе, чтобы обучать физике молодых гимназистов.

Воспитанники

Уже несколько лет в математической гимназии «Хотам и ПВ» преподают ее бывшие воспитанники, это, как правило, первое поколение ее выпускников. Среди них учащиеся особенно выделяют Джахонгира Рустамзода, который преподает физику и руководит кружком робототехники и искусственного интеллекта. «Муаллим Джахонгир», как они его называют, для них не просто учитель, но и старший брат, товарищ.

Вот вам, например, было бы интересно сосчитать количество закрученных витков проволоки для расчёта тока трансформатора? Здесь, в кружке молодых физиков, занимаются этим. Еще проверяют точные весы на основе обычной таблетки из активированного угля. А также собираются собрать робота, который согласно встроенной специальной программе, будет заменять преподавателя. Девятиклассник Фаридун Дилшодов говорит, что ему нравится познавать математику через физику. А восьмиклассник Тимур Саломатшоев признается, что его цель – получить золотую медаль на Международной Жаутыковской олимпиаде (Казахстан), где он уже участвовал и был близок к победе.

Джахонгир Рустамзода объясняет урок

В основном, в кружке физики и робототехники занимаются те, кто хочет подтянуть свои знания, чтобы достойно участвовать в отечественных и международных олимпиадах.

Из двоечников – в отличники

Джахонгиру сейчас 24 года. На вопрос, почему он решил стать физиком, объясняет, что все дело в любознательности: ему со школьной парты было интересно, как устроен мир, как работают законы природы. «На все мои вопросы не давали ответы математика и химия, и я решил искать их с помощью физики. Это самая интересная наука, которая может описать, как устроен этот мир и из чего он сделан», – отмечает молодой учитель.

С детства у него был математический склад ума, любил логически описывать окружающие явления. Вначале мальчик учился в одной из элитных школ, но потом, из-за финансовых проблем в семье, его отдали в обычную школу, которая не понравилась Джахонгиру. Однажды, когда он уже учился в 6-м классе, родители услышали, что есть такая гимназия для одаренных детей, учеба в которой в то время была бесплатной, так как спонсировалась из России. «Прошел я туда только после третьего экзамена. В первые месяцы по математике я получал только двойки. Но со временем я догнал всех своих одноклассников и был один из лучших по математике. Дальше, с сильной базой по математике начал увлекаться физикой. Я ходил после уроков на кружки по физике, участвовал на международных олимпиадах. Уже тогда я понял, что физика, это то, чем я буду заниматься в будущем», - рассказывает Джахонгир Рустамзода.

В кружке робототехники

Еще одним увлечением молодого преподавателя являются книги. Из книг ему нравится древняя философия и книги о тяжелых судьбах людей, которые в итоге добились успеха. Любимая книга - "Бремя страстей человеческих" Моэма Сомерсета, а любимый философ - Сократ.

Воспоминания о физтехе

Московский физико-технический институт, который выбрал для дальнейшей учебы Джахонгир, это вуз, в котором учатся одни из лучших физиков СНГ. Все победители международных олимпиад по физике из российской сборной и сборных СНГ, в большинстве случаев, поступают в МФТИ. Узнав про МФТИ на одной из олимпиад, на которых он участвовал, когда еще учился в школе, он загорелся желанием поступить туда. Написал приемной комиссии МФТИ о своих достижениях на различных олимпиадах, и они приняли его без экзаменов. Парень выбрал факультет физической и квантовой электроники. На этом факультете, по признанию Джахонгира, они изучали, как устроены процессоры и как можно сделать их работу еще быстрее, обучались нанотехнологиям.

Приятных воспоминаний о родном вузе у Джахонгира много. Он признается, что учиться там ему было легко. «Часто объяснял трудные темы своим однокурсникам. Так у меня завелось много друзей. С ними я часто выбирался в московские театры и парки. Прогуливались по красивейшим местам Москвы. Мечтали о будущем. Однажды опоздав на последнюю электричку из Москвы в Долгопрудный, где находится наш институт, мы шли пешком 30 километров! Зато воспоминания о той прогулке у нас очень хорошие! - рассказывает молодой учитель.

Ученики относятся к преподавателю как к старшему брату

Также он рассказывает, как в конце второго курса решил немного подучить программирование и прошел летнюю оплачиваемую стажировку в компании "Никс", которая занималась продажей компьютеров и аналитикой. «Это были мои самые продуктивные каникулы. За два месяца я изучил все новейшие технологии в области IT. Было трудно, но сильная база, полученная по информатике в моей школе - Таджикско-Российской гимназии-интернате "Хотам и П.В." помогла мне справиться с этим испытанием. Первую зарплату я сразу отправил родителям. И с той поры решил отказаться от помощи родителей, и наоборот, помогать им сам», - признается он.

После стажировки Джахонгир серьезно увлекся компьютерным моделированием физических процессов. «Для выпуска какого-нибудь физического прибора на рынок нужно очень много исследований. Так как эти исследования очень дороги, можно смоделировать любой физический прибор с помощью компьютера и делать эти исследования на компьютере, - объясняет молодой человек, - Я моделировал движения космических кораблей и различных звездных систем. Мне это очень понравилось и когда пришло время выбора темы дипломной работы, то выбрал "Моделирование электронной пушки". Эта тема актуальна потому, что ученые сделали открытия, суть которых заключается в том, что если на обычные опилки направить быстрые электроны, то можно получить новый вид топлива взамен бензина и газа. Моя задача заключалась в нахождении оптимальных размеров электронной пушки, чтобы получить наиболее быстрые электроны. Свою работал я защитил на «отлично» и по моим чертежам построили электронную пушку, с помощью которой исследовали получение нового типа топлива».

Неожиданное решение

После того, как Джахонгир Рустамзода с отличием окончил институт в 2015 году, его приглашали остаться работать на кафедре, но парень, после окончания магистратуры решил вернуться на родину. «Я узнал, что в моей школе есть вакансия учителя физики. Так я и вернулся в Таджикистан и потихоньку обучаю детей тому, чему меня научили в институте», - говорит он. Здесь он работает уже второй год. Конечно, не все одобрили выбор молодого специалиста. Родителей, которые ради сына переехали жить в Москву, такое решение шокировало. Также не поняли парня и преподаватели Московского физтеха, которые сулили хорошее будущее ученого-физика, если он в дальнейшем защитится.

- Если честно, я очень обрадовался возвращению Джахонгира к нам в гимназию, - говорит директор гимназии «Хотам и ПВ» Абдуфаттох Хотамов, - Такие энтузиасты нашему учебному заведению очень нужны. В нашей гимназии преподают известные ученые, академики, доктора наук. Но они уже в преклонном возрасте. Поэтому нам нужны молодые и перспективные кадры, которые продолжат наше дело. Я горжусь, что мы правильно воспитали своих учеников. Наряду с Джахонгиром, сегодня в гимназии преподает математику Хусрав Ёров, обладатель нескольких медалей на международных олимпиадах. Эти ребята – гордость нашего учебного заведения.

Урок начинается с объяснения

- Воспитанники нашей гимназии много лет занимают первые места на международных олимпиадах по математике и информатике, но надо их «подтянуть» и по физике. Я очень рад, что гимназисты участвуют в международных олимпиадах по естественным наукам – физике, химии и биологии, которые проходили в Индонезии, в Швейцарии и у нас уже есть неплохие результаты, - говорит Джахонгир Рустамзода, - Например, наши восьмиклассники на недавней олимпиаде обогнали в командном зачете Россию, Казахстан, Монголию. В прошлом году один из ребят получил бронзовую медаль на международной олимпиаде по физике в Швейцарии. Надеюсь, что в будущем они покажут более высокие результаты.

По его словам, в теории его ученики хорошо разбираются, но для того, чтобы полностью освоить предмет, необходимо научить их проводить и различные эксперименты, чем они и занимаются в кружке физики и робототехники. Сюда ходят не только старшеклассники, но и ученики младших классов, которые еще не изучают физику в гимназии, но им интересно этим заниматься.

Например, Мухаммад Камолиддинов занимается в кружке с пятого класса. В день посещения гимназии, он занимался светодиодами. Писал программу, чтобы механизм заработал. Трудно объяснить словами, что тут проделывают ребята. Со слов мальчика я поняла, что он хочет чтобы «свет включался, когда нет электричества». «Муаллим мне объяснил, и вот я программу пишу», - деловито объясняет Мухаммад.

Мухаммад пишет программу

По словам Джахонгира, в гимназии и вообще в Таджикистане трудно достать оборудование и приспособления по физике. Приходиться приобретать нужные детали в командировках за рубежом или заказывать через интернет. Но это не всегда возможно, так как детали стоят дорого. Приходится довольствоваться подручными средствами. Иногда на помощь приходят бывшие воспитанники гимназии, которые учатся или уже работают за рубежом в престижных мировых компаниях. Например, один из ребят обещал отправить из Японии цветной принтер для гимназии, который очень необходим для занятий по физике.

В гимназии «Хотам и ПВ» занимаются по учебникам физико-технических вузов, пишут программы по физике, технике и программированию.

«То, что наши ученики сами могут собрать микросхему, программировать ее, а потом уже сооружать своих роботов, чтобы он выполнял определенные действия по встроенным в программу пин-кодам, это уже большая инженерная работа, - говорит с гордостью Джахонгир, - В будущем они смогут стать хорошими техническими специалистами».

Мы были приятно удивлены, когда узнали, что Джахонгир обучает физике и робототехнике не только воспитанников гимназии, но и всех желающих ребят, которые хотят подтянуть свои знания, и приезжают на консультации из района Хамадони, Гиссара и Худжанда. Причем, гимназия оказывает такую консультативную помощь бесплатно, в виде помощи, взяв шефство над такими ребятами, чтобы они выступали от имени нашей страны на различных соревнованиях.

«Сделать лучше место, где ты родился…»

- Ваши одноклассники работают в престижных компаниях Европы, США, Японии, России, получают хорошую зарплату, имеют перспективу на будущее. В вашей же работе карьерная лестница короткая - есть только администрация и преподавательский состав…, - пытаюсь пробудить в молодом учителе честолюбивые амбиции.

С учениками 8 класса

- Мне кажется, неважно, где ты работаешь – главное, чтобы тебе это нравилось, - отвечает Джахонгир, - Некоторое время я работал на кафедре физической и квантовой электроники в институте в Москве. Но мне интересно здесь, в гимназии. Эти ребята учатся предмету у меня и, может быть, у них в будущем, будут и свои ученики. А может кто-то их них станет ученым. В будущем я планирую поступить в аспирантуру в Швейцарию, защититься и работать на благо родины. Чтобы наша страна развивалась, необходимо развивать естественные науки, нам нужно больше ученых - математиков, физиков, химиков, экономистов, чтобы мы могли конкурировать с другими странами, создавать свои научные школы. Для этого нужно очень много вкладывать в науку, потому что без нее невозможно развитие страны в целом.

- А что, по-твоему, патриотизм? – спрашиваю его напоследок.

- Я никогда не задумывался над этим, - похоже, вопрос застал Джахонгира врасплох, поэтому после некоторой паузы он ответил, – Наверное, это сделать лучше место, где ты родился и вырос...

P.S.: Уважаемые читатели, приглашаем вас к участию в нашем проекте «Таджикистан: поколение NEXT»! Пишите нам, предлагайте кандидатуры будущих героев этой рубрики. Кого вы считаете достойным представителем нового поколения таджикистанцев? Чего ему (ей) удалось добиться, в какой сфере, почему вы считаете это важным для нашего народа и страны? Укажите, как можно связаться с этим человеком. Мы обязательно изучим все ваши предложения и расскажем о самых интересных наших земляках.

Свои предложения присылайте нам на почту newspaper@asiaplus.tj