Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился ремонтироваться средние общеобразовательные и дошкольные учреждения за счет районных бюджетов.
Поручение о запрете сборов средств с родителей на ремонт школ и детсадов направлено в Главное управление образования города Душанбе, сообщили «АП» в столичной администрации.
Осуществлять ремонт школ и дошкольных учреждений будут теперь за счет районных бюджетов. Главы четырех районов города уже получили соответствующее письмо.
«Данная мера направлена на предотвращение коррупционных явлений, незаконного сбора средств для ремонта школьных и дошкольных учреждений. Об итогах проделанной работы председатели районов должны отчитаться до 1 августа», - сообщили в мэрии.
Сейчас в школах и детсадах представители мэрии проводят встречи с преподавателями и родителями учеников и объясняют суть поручения столичного градоначальника.
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Гражданин4 часа назад
Решение то приняли а в деле совсем наоборот. Как требовали так и требуют . Не для кого не секрет что каждый месяц за учебу платим от 50сом до 100сом зависит от школы . Надо бы и в этом разобраться. Спасибо за внимание .
ГРУСТНО4 часа назад
Запаздал наш мер с этим указом. Учителя месяц назад уже собрали деньги на ремонт школы
я4 часа назад
Очередное решение, которое НЕ БУДЕТ выполнятся как и недавнее решение о ценах на рынках
Гость4 часа назад
Соберут под другим соусом. Не на ремонт, а на какие нибудь пособия
Firdavsi4 часа назад
Красавчик