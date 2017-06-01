Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани распорядился о приведении в исполнении смертного приговора, вынесенного 11 боевикам группировки Хаккани, считающейся боевым крылом движения «Талибан», сообщает портал Афганистан.ру.

Президентский указ был издан вскоре после теракта в дипломатическом квартале Кабула, послужившего причиной гибели не менее 90 человек, в основном мирных жителей. Управление национальной безопасности Афганистана пришло к выводу, что именно группировка Хаккани несёт ответственность за масштабную атаку смертника.

По данным портала Афганистан.ру, афганские власти сообщили, что к организации теракта причастна пакистанская межведомственная разведка (ISI). Как сообщают афганские СМИ, ожидается, что доказательства причастности пакистанской стороны к атаке будут представлены на грядущей международной встрече в Кабуле.

Мощный взрыв произошел в столице Афганистана в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий посольств. Число жертв взрыва, по информации СМИ, выросло до 90 человек. Около 380 человек ранены. Многие здания в районе взрыва оказались сильно повреждены, а десятки автомобилей - уничтожены. Сообщается, что у взъезда в «зеленую зону», где находятся представительства иностранных дипмиссий, взорвалась начиненная взрывчаткой машина. Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка «Исламское государство».

«Хаккани» была объявлена США террористической в 2012 году в связи с нападениями на военных США и правительственные объекты в Афганистане. В частности, на счету боевиков - нападение на посольство США в Кабуле в 2012 году.

Между тем, как сообщает Пажвок, спецслужбы Афганистана задержали шестерых террористов-смертников на востоке Афганистана.

«Шесть смертников были задержаны сотрудниками Национального директората безопасности в провинции Нангархар», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге агентства в Twitter. Подробности задержания не сообщаются, передает РИА Новости.