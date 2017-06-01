С наступлением теплых дней на ташкентской улице Сайилгох (Прогулочной), в народе более известной как «Бродвей», впервые за долгое время вновь стало многолюдно: с закатом солнца жители столицы приходят сюда в компании друзей, целыми семьями, и развлечений хватает на всех, сообщает агентство «Фергана».

Здесь для детей установили и каждый вечер надувают большой батут, тут же находится сразу несколько пунктов проката велосипедов. Есть еще пара детских аттракционов и несколько точек фаст-фуда. Опять-таки для детей работают несколько вело-мото-колясок с прицепами.

Агентство "Фергана"

На улице много художников-портретистов. На ней же вечерами играют – зарабатывают на хлеб – музыканты.

Агентство "Фергана"

А вечерами декламирует стихи и поэмы Сергея Есенина 12-летний мальчик Петя. На вопрос, нет ли в его репертуаре монолога Гамлета, мальчик сказал, что пока нет. Зато Есенина почти всего он знает наизусть.

На фоне недавнего задержания в Москве 10-летнего подростка, за чтение Шекспира уже прозванного «арбатским принцем», Петю, равно как и музыкантов, никто не трогает. И вообще, удивительно, что на «Бродвее» нет ни одного сотрудника милиции.

Ташкентский «Бродвей», некогда самая шумная и многолюдная улица в Ташкенте, был разогнан в конце августа 2006 года, в канун очередного Дня Независимости. В считанные часы по приказу городской администрации все находившиеся здесь многочисленные кафе, бары, сувенирные лавки и аттракционы были ликвидированы. И «Бродвей» в одночасье превратился в самую безлюдную улицу в столице.

Со временем сюда вернулись художники, чьи живописные, графические работы и антиквариат были востребованы разве что у туристов. Праздника и многолюдья по вечерам не было. Только в первой половине дня по «Бродвею» иногда фланировали студенты находящегося поблизости юридического института.

А появился «Бродвей» в далеком 1985 году, когда эта улица носила имя Карла Маркса. По рассказу одного из авторов «Форума эмигрантов Узбекистана», четыре друга, студенты театрально-художественного института Сергей Васильев, Сергей Игнатьев, Игорь Резников и Володя Жеребцов в один из вечеров на одной из ташкентских кухонь решили создать молодёжную художественную мастерскую, на что, естественно, нужны были деньги.