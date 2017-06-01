Лучший голос страны, центральноазиатский Моцарт, глухой музыкант и человек-калькулятор. Дети из Центральной Азии доказали всему миру, что имеют незаурядные таланты.

Наш партнер «Открытая Азия онлайн» в Международный день защиты детей вспомнила юные дарования, сумевшие прославиться задолго до своего совершеннолетия.

Безусловно, в странах Центральной Азии есть победители международной школьной олимпиады. Есть в ЦА и юные талантливые гроссмейстеры и спортсмены. Но, конечно, внимание публики чаще всего привлекают артисты и дети с незаурядными дарованиями. За восхождением таких «звездочек» в странах нашего региона следят годами, ставят лайки в соцсетях и делают перепосты уникального видео. Мы расскажем о самых ярких детях.

Казахстан

Сестры из Казахстана - Амина, Адия и Аружан - стали настоящими звездами Интернета. Их родители снимают вайны - короткие смешные видео из жизни своих дочерей. Главная героиня в юмористических роликах - старшая, Амина, которой всего шесть лет. В своеобразной фильмографии сестренок насчитывается более 300 пародий. Год назад девочки стали участницами ток-шоу «Пусть говорят». В программе показали их короткое видео «Как отобрать у сестренки планшет». Оно собрало уже почти два миллиона просмотров на YouTube.

Данияр Курманбаев тоже был участником «Пусть говорят». Школьник покорил всех умением решать сложные примеры. Он феноменально быстро посчитал в уме длинное арифметическое выражение. В этом ему помогли занятия ментальной арифметикой. Теперь Данияр мечтает попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый умный мальчик в мире.

Ильяс Тохторхан поразил жюри российского проекта «Удивительные люди». Он, как и Данияр, с удивительной быстротой считает в уме. За способности Ильяса прозвали «человек-калькулятор». В будущем он мечтает создавать 3D-игры и делать роботов.

Марк Усачев всегда знает, как выбрать кресло у иллюминатора, что брать на борт — курицу или рыбу. Среди казахстанских детей он - главный знаток гражданской авиации. В этом году Марк покорил зрителей программы «Лучше всех» на Первом канале. Марку поочередно показывали уменьшенные модели разных самолётов, он должен был угадать каждый из них. К всеобщему восторгу он сумел точно указать, где «Боинг», где Airbus, и даже рассказал, что такое «винглеты», и как они влияют на аэродинамику. Теперь Марк мечтает взлететь в небо, но для этого ему предстоит еще долгий путь.

Еркин Турсыхан представлял Казахстан на международном песенном конкурсе Bala Turkvizyon, на котором занял почетное второе место и получил звание «Золотой детский голос Тюркского мира». У юного Еркина нет профессионального музыкального образования, зато есть природное обаяние и умение себя подать.

istory.kz

Нурболу Сейдулле было три года, когда врачи сказали, что он никогда не будет слышать. В прошлом году виртуозной игрой на домбре он покорил жюри необычного конкурса для глухих «Ритмы улитки», который второй год организует институт физиологии и патологии слуха в Варшаве. Мальчик при помощи ортеке (деревянная фигурка горного козла, которая привязывается к пальцу домбриста, - прим. ОА) исполнил казахский кюй «Келiншек».

Кыргызстан

Танец Нурпери Тургуналиевой видели многие. Ролик стал хитом не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, Узбекистане, Дагестане и России - видео набрало три миллиона просмотров в сети. Девочка в узбекском национальном костюме исполнила зажигательный танец под песню группы «Божалар». Так о Нурпери и узнали авторы программы «Лучше всех». Семью разыскали и позвали на съемки. Запись состоялась еще в апреле этого года, но она пока не вышла в эфир. Сама же героиня призналась, что хочет стать гимнасткой, как ее кумир - Алина Кабаева. Родители, конечно, препятствовать ее мечте не будут - вскоре отдадут Нурпери на тренировки.

Еще одним участником «Лучше всех» стал Нурмухаммед Ташмаматов, который продемонстрировал великолепное владение нунчаками. О юном подражателе Брюса Ли из Кыргызстана стало известно после появления в соцсетях видео, где он демонстрирует навыки владения боевым оружием. Как стало известно позже, мальчик занимается каратэ с трех лет и уже имеет оранжевый пояс.

Таджикистан

Два года назад весь Таджикистан следил за своей землячкой Ясминой (Жасмин) Каримовой, когда она буквально взорвала голландскую версию проекта «Голос». Тогда ей было 16 лет, сейчас в зарубежных СМИ ее описывают как талантливую исполнительницу, автора песен и художника, чьи работы выставляются в престижных галереях.

«Жасмин Каримова шагает по карьерному пути семимильными шагами. Сейчас она записывает альбом в Лос-Анджелесе с лейблом SDM, в чьем славном послужном списке уже значатся Шакира и Адель. Запуск намечен на этот год… Папа девушки из Таджикистана - вот откуда медовая кожа, густые каштановые локоны, очаровательные раскосые глаза и знание русского языка», - пишет о ней Vogue Russian.

«Лёва (L'One, российский рэпер, – прим. ОА) пришёл в гости и поставил мне песню, записанную с одной девушкой. Клянусь, ни я, ни кто-либо другой ещё никогда не слышал такого вокала», - рассказывает о Жасмин российский рэп-исполнитель Баста.

Ее тезка – Ясмина Алидодова - живет в Дубае, знает несколько языков и уже стала популярной в арабском мире. Сейчас ей 14 лет, в 2015 году Ясмина оказалась в шестерке лучших исполнителей на музыкальном конкурсе «Поющая суперзвезда Азии», который прошел в Мумбаи.

И еще одна эстрадная исполнительница, за которую с самого ее детства болеет вся республика, – это Манижа Хамраева. В 12 лет она начала участвовать в различных международных конкурсах, но широкая публика узнала о ней, когда девушка стала известной певицей «Ру Колой». Ее хит «Пренебрегаю» звучал в 2009 году из каждого радиоприемника.

Впрочем, в «модную исполнительницу», «для утонченных ценителей» Манижа превратилась позже, когда начала выкладывать в свой Instagram короткие, но невероятно красивые ролики. По сути, она создала новый формат, чем и прославилась. Теперь в России ее хорошо знают как исполнительницу Manizha.

Узбекистан

Вкус победы Сабина Мустаева почувствовала еще в 13 лет. Она заняла первое место в международном конкурсе «Звездный Крым». Позже получила третье место на детской «Новой Волне».

Однако жителям Центральной Азии она известна, как победительница второго сезона российского шоу «Голос. Дети». Там она продемонстрировала свои уникальные вокальные данные: легко справлялась с поп песнями, джазом и рок-музыкой. Мечтает начинающая вокалистка поступить в престижный музыкальный колледж «Berklee College of music» в Бостоне и стать певицей мирового уровня.

Шухрат Турдихужаев - еще один участник телепроекта «Голос. Дети». Одержать победу в первом сезоне проекта ему не удалось. Его «простая песня» запомнилась зрителям надолго. Но свою первую минуту славы Шухрат получил в 9 лет. Он стал лауреатом международного фестиваля «Славянский базар–2012».

А вот талантливый пианист Тохиржон Аскаров в 11 лет впервые победил на международном конкурсе в «Le Muse» в Италии. Когда ему было 12 лет, он занял второе место в состязании пианистов «Sforzando» в Германии. Сегодня он колесит по миру, исполняя произведения узбекских композиторов на лучших концертных площадках мира.