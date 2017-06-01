Президент Таджикистан Эмомали Рахмон 31 мая направил телеграмму соболезнования лидеру Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с терактом в центре Кабула, унесшем жизни 90 человек.

В послании лидера Таджикистана отмечается: «Трагическая весть о смертоносном взрыве в городе Кабуле, совершенном в священный месяц Рамазан, и ставшим причиной гибели и тяжелых ранений большого числа мирных людей глубоко опечалила и потрясла нас».

«Мы решительно осуждаем этот бесчеловечный и зверский акт террористов, совершенный вопреки высоким традициям и обрядам светлой религии Ислама», - подчеркнул президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон выразил соболезнования родным и близким погибших, всему дружественному народу Афганистана, и пожелал полного выздоровления всем пострадавшим, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Утром 31 мая боевик-смертник, передвигавшийся на заминированной автоцистерне, произвёл мощный взрыв неподалёку от местной базы НАТО и здания посольства ФРГ в Кабуле.

По последним данным, число погибших достигло 90 человек, число пострадавших – около 400, при этом в большинстве своём жертвы являлись мирными жителями. Среди пострадавших есть женщины и дети. Пострадали представители немецкой и японской дипмиссий. Ранены четверо британских журналистов.

Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя группировка ИГИЛ.

Граждан Таджикистана среди пострадавших в этом теракте не числится.