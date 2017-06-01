Дни культуры Таджикистана в Туркменистане, который должны были состояться с 27 мая по 2 июня, по техническим причинам перенесены на более поздний срок, сообщает пресс-центр министерства культуры Таджикистана.

Сообщается, что данное культурное мероприятие пройдет с 12 по 17 июня.

В рамках Дней запланированы концертная программа, выставка изобразительного искусства и фотовыставка «Современный Таджикистан», дефиле современной и традиционной национальной одежды, выставка «Книги Таджикистана», фестиваль таджикского кино.

Руководителем официальной делегации Дней культуры является заместитель министра культуры Республики Таджикистан Зевар Давлатзода.

В концертной программе — выступление танцевального ансамбля Таджикской государственной филармонии имени Акашарифа Джураева, оперной певицы Шарофат Усмоновой, солистов ансамбля «Шашмаком» Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве РТ. Художественный руководитель программы — народный артист Таджикистана Давлатали Убайдуллоев.

Таджикские гости выступят с концертами в Ашхабаде и других городах Туркменистана. В исполнении мастеров искусств таджикские классические, эстрадные и оперные, а также туркменские песни, народные и классические танцы.