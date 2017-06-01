Протяженность таджикско-узбекской границы составляет около полутора тысяч километров. Около 60 километров границы двух государств остаются несогласованными.

В Душанбе завершилась трехдневная встреча рабочих групп правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской государственной границы.

На встрече были обсуждены соответствующие вопросы прохождения линии таджикско-узбекской госграницы на её оставшихся участках. По итогам встречи подписан протокол, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Делегацию Таджикистана на переговорах возглавлял заместитель главы МИД Махмадшариф Хакдод, узбекскую - посол по особым поручениям Ильхом Неъматов.

Между тем, согласно сообщению источника «АП» в правительственных кругах, Узбекистан и Таджикистан могут до конца текущего года полностью согласовать вопросы, связанные со спорными участками на госгранице двух государств, и подписать соответствующее межгосударственное соглашение.

Основная линия прохождения государственной границы между Таджикистаном и Узбекистаном уже согласована и скреплена Договором между двумя государствами о таджикско-узбекской Государственной границе от 2002 года, который был ратифицирован парламентами обеих сторон.

На сегодняшний день несогласованными остаются около 60 километров границы двух государств.

Протяженность государственной границы Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан составляет 1332,9 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 км, сухопутная — 1227,98 км.