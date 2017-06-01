Сегодня, 1 июня, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне "Ляур" выполнили боевой пуск по целям, выявленным разведкой в районах активности условных бандгрупп, на совместных антитеррористических учениях «Душанбе-Антитеррор – 2017».

Баллистическая ракета уничтожила скопление условных боевиков на маневрах в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

Это первый случай, когда российские расчеты «Искандер-М» провели пуски за пределами России, передает ТАСС.

Как сообщает официальный сайт Минобороны России, ракетчики еще накануне приступили к оборудованию и маскировке позиций, топогеодезической привязке к местности, выполнению задач по противодействию условным диверсионно-разведывательным группам.

ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. Может оснащаться как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника: командных пунктов, базовых лагерей, складов, средств противовоздушной обороны и других.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Тоцкой ракетной бригады впервые принимают участие в проводимом под эгидой Антитеррористического центра СНГ учении.

Переброску «Искандеров» в район учений на прошлой недели обеспечили самолёты ВКС России Ан-124-100 «Руслан».

Сегодня на юге Таджикистана в рамках завершающейся фазы учений подразделения спецназа России высадились на высокогорные площадки полигона "Харб Майдон" в 15 км от таджико-афганской границы.

С помощью беспилотной авиации они приступили к разведпоиску и выявлению целей в указанном районе, которые будут уничтожены.

На совместное учение «Душанбе-Антитеррор», которое проходит при координации Антитеррористического центра СНГ, Россия направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.