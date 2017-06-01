Консультанты международной консалтинговой компании Alvarez&Marsal уже более недели заняты анализом текущего состояния проблемного «Тоджиксодиротбанка».

Команда специалистов компании Alvarez&Marsal из семи человек приступила к работам по оздоровлению «Тоджиксодиротбанка» с 23 мая, сообщает пресс-служба банка.

Данная компания занимается разработкой плана по оздоровлению финансового состояния «ТСБ». Эти работы проводятся в рамках технической поддержки, оказываемой Европейским банком реконструкции и развития.

Консультанты Alvarez&Marsal в настоящее время заняты изучением финансового состояния «Тоджиксодиротбанка». По завершению этих работ международные специалисты составят рекомендации, направленные на оздоровление банка.

«Банк завершил 2016 год с отрицательными показателями, однако в первом квартале этого года достигнуты положительные результаты. Это является признаком оздоровления финансового состояния банка», - заявил председатель «Тоджиксодиротбанка» Тоджиддин Пирзода на днях на встрече с представителями Международного валютного фонда.

Пирзода отметил, что в настоящее время банк осуществляет свою деятельность в рамках разработанной в начале года Стратегии по оздоровлению финансового состояния на 2017-2019 годы.

На днях Национальный банк Таджикистана сообщил о заключении договоренностей с консалтинговой компанией Alvarez&Marsal относительно разработки плана оздоровления двух системообразующих банков - ОАО «Агроинвестбанк» и ОАО «Точиксодиротбанк». Отмечалось, что техническую помощь для проведения этих работ предоставит ЕБРР.

«Тоджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», на которые приходилось около половины всех активов таджикских банков, в начале прошлого года столкнулись с острой нехваткой ликвидности. Эти банки стали систематически не справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами.

Исправлением ситуации в этих банках в прошлом году занимались временные администрации НБТ. В начале нынешнего года правительству пришлось предоставить этим банкам финансовую поддержку, общий объем которой составил 3 млрд 320 млн сомони.

Alvarez&Marsal считается одним из мировых лидеров в сфере антикризисного управления, проектов по реструктуризации, банкротствам, повышению операционной эффективности. Компания работает в странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Основатель компании Alvarez&Marsal Брайан Марсал (Bryan Marsal) является один из известнейших в мире антикризисных управляющих. В 70-х годах прошлого века он работал в подразделении по реструктуризации долгов Citibank, а затем вместе с консультантом Тони Альварезом создал собственную фирму Alvarez&Marsal, решив заниматься консультациями по управлению плохими активами. С тех пор компания реструктурировала и продала активы на сумму более $1 трлн.

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