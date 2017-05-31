Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией должны будут удалить из сети фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре и разместить опровержение. Делать это Навальный и ФБК не намерены.

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение в среду, 31 мая, приняла судья Марина Васина, передает РБК.

Васина признала сведения, распространенные Навальным и ФБК, не соответствующими действительности и порочащими честь Усманова.

Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить фильм-расследование о Медведеве «Он вам не Димон», а также несколько публикаций в социальной сети Facebook и на сайте Навального.

Оппозиционер также должен удалить из своего блога запись о том, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и что он осуществляет цензуру в ИД «Коммерсантъ». Навальный в течение трех месяцев обязан разместить опровержение.

А вот тот фильм, если кто не успел посмотреть:

Выполнять решение суда ответчики не будут, сообщил Навальный: «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей».

Позднее оппозиционер написал в Twitter, что удаление расследования «исключается полностью».

Конфликт Навального и Усманова

В своем иске Усманов оспаривал утверждение, что он в качестве взятки передал Медведеву земельный участок на Рублевке стоимостью 5 млрд руб., оформив его как пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению Навального, контролирует премьер-министр.

Другие претензии Усманова касаются заявлений, что предприниматель дал взятку также вице-премьеру Шувалову, что он вмешивается в редакционную политику газеты «Коммерсантъ», которой владеет, а также что он сидел в тюрьме за изнасилование.

Бизнесмен оспаривал и высказывания оппозиционера, что основой его состояния стали незаконная приватизация и захват советских горно-обогатительных комбинатов, а также что он «не доплачивает налоги».

После подачи иска бизнесмен несколько раз публично опроверг сведения из расследования ФБК.

Он заявил, что передача «Соцгоспроекту» земли была частью сложной сделки, в результате которой миллиардер расширил свои владения на Рублевке.

Тюремный срок, о котором упоминал Навальный, Усманов получил не за изнасилование, а за экономическое преступление, и соответствующий приговор впоследствии был отменен. А советские горно-обогатительные предприятия Усманов в 1990-е не приватизировал, а купил по рыночной цене.

Перед началом процесса ФБК опубликовал материал об источниках состояния Усманова, в том числе о том, как он постепенно увеличивал свои доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) и Лебединском ГОКе (ЛебГОК).

В итоге консолидированные акции предприятий были выкуплены компанией «Интерфин», принадлежащей Усманову, у «Газпроминвестхолдинга», которым в то время управлял Усманов же.

​Навальный называет это «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет о приватизации государственных активов.

При этом председателем совета директоров «Газпрома» же в то время был Медведев, указал политик.



ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной цене.

Таким образом, бóльшую часть дохода от экспорта Усманов получал не в России, а за рубежом.