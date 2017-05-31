В СССР все мы проходили диспансеризацию, во время которой своевременно обнаруживали начальные формы туберкулеза и других серьезных болезней на ранних стадиях, что спасало людей от смерти, инвалидности, а родственников - от заражения. Сегодня до былого благополучия далеко.

Мы отправились в разные районы города Душанбе, а также в Вахдат и Турсунзаде. Сто семьдесят два человека во всех районах столицы, а также в небольших городах и 3 кишлаках отвечали на 4 простых вопроса: 1. Есть ли в вашей семье (окружении) больные туберкулезом? 2. Когда вы в последний раз проходили флюорографию? 3. Знаете ли вы признаки этой болезни и как она проявляется? 4. По какой причине вы не проходите регулярные профилактические осмотры и исследования?

Ответы на вопросы представлены в следующих диаграммах:

Итак, как показало небольшое исследование, наше население в отношении туберкулеза проинформировано плохо, хотя в каждом лечебном учреждении имеются стенды по профилактике и борьбе с этой опасной болезнью, в школах, институтах и на режимных предприятиях прохождение флюорографий является обязательным. Мы попытались разобраться в этой проблеме в очередной раз.

Живучий микроб

С одной стороны, наша республика обладает уникальным климатом для лечения и предупреждения туберкулеза. Наверное, все помнят, как еще во времена доктора Чехова больных чахоткой (а именно так называлась эта болезнь в старые времена) отправляли лечиться в теплые страны, на юг. И тогда наравне с хорошим питанием солнечный свет, чистый горный воздух, низкая влажность считались самыми эффективными методами лечения. Однако сам возбудитель туберкулеза во внешней среде достаточно устойчив. При нагревании до 60°С этот микроб погибает через 30 мин., до 70°С - через 20 мин., а при 80°С - через 5 мин. Кипячение убивает его через пару минут. Возбудители туберкулеза, выделяющиеся с мокротой больного, оседают из воздуха на поверхности стола, по­ла, стен и смешиваются с пылью. Такие частицы поднимаются в воздух при движении воздуха и способствуют распространению инфекции.

Губительно действуют на возбудителей солнечные лучи. Под дей­ствием прямого солнечного света бактерии погибают через несколько часов, при рас­сеянном свете - через несколько дней. В высохшей мокроте больного туберкулезом возбудители могут сохраняться до 10 месяцев, а в той же мокроте, но хранящейся в темноте - 1-3 года. Микобактерии туберкулеза в зобе комнатной мухи выживают в течение 16 дней, в испражнениях - 13 дней.

Итак, наиболее вероятный путь заражения - это вдыхание воздуха, домашней пыли, содержащей возбудителей инфекции. Заразиться микобактериями туберкулеза можно и пищевым путем, их главным источником считаются молочные продукты от больного туберкулезом круп­ного рогатого скота. В сыром молоке бактерии выживают до 14-18 дней. При скисании молока микобактерии не погибают, так как обладают значительной кислотоустойчивостью. В масле, сохраняемом на холоде, они не погибают до 10 месяцев, а в сыре - до 260 дней.

Главное – вовремя обратиться к врачу

Большинство полагают, что туберкулез проявляется в основном заболеванием органов дыхания, однако нередко бывают такие формы болезни, как туберкулез суставов, глаз, органов слуха, почек, кишечника и других органов. Например, у больных, перенесших туберкулез половых органов, очень высок риск бесплодия. Долгое время заболевание протекает в скрытой форме, и именно в это время человек особо опасен. Необходимо обратить внимание на члена семьи (коллегу, соседа), который долгое время кашляет без причины, имеет бледную кожу, устает, теряет в весе, имеет плохой аппетит.

Своевременное обращение к врачу дает стойкое излечение, а пациент опасен только при так называемой «открытой» форме туберкулеза.

Анализ ситуации показывает, что больше половины сограждан даже не подозревают, что они могут заразиться в любой момент либо даже уже больны, а большая часть даже не задумывается, что самым простым и доступным методом исследования является безобидная флюорография, которая дает минимальную степень облучения и доступна в любой поликлинике.

Туберкулез в начальной стадии излечим практически более чем в 90% случаев, а запущенные формы, во-первых, дают осложнения и даже инвалидность, во-вторых, требуют огромных затрат сил, денег и времени и, в-третьих, становятся источником заражения для сотен людей.

Позаботьтесь о своем здоровье сами!

Во времена СССР ни одно предприятие, будь то завод, институт или небольшое ателье, не позволяло принимать на работу человека, не представившего результат флюорографии, а также требовались свежие анализы каждый год. Тот закон никто не отменял, и, несмотря на форму собственности предприятия или организации, каждый гражданин раз в год обязан проходить профилактическое исследование на туберкулез.

Однако наше небольшое исследование показало, что многие жители республики не раз прибегали к даче взяток медработникам, чтобы те поставили штамп в санитарную книжку о якобы пройденной флюорографии, вместо того чтобы заплатить те же самые или меньшие средства за реальное исследование, которое занимает 5 минут.

Государство, органы здравоохранения делают все возможное, чтобы предотвратить распространение опасной инфекции, однако из-за несознательности граждан, беспечности руководителей на местах и несоблюдения законов (обязательное требование флюорографии с работы) как ставят под угрозу национальную безопасность и экономику, так и разрушают здоровье и благополучие человека и семьи.

К сведению, для того чтобы пройти ежегодную флюорографию, не нужно записываться на прием к врачу, следует просто подойти с паспортом в поликлинику по месту жительства. Главными методами профилактики данного заболевания является здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек (в первую очередь курения и алкоголизма), активное занятие спортом, закаливание, употребление в пищу большого количества овощей, фруктов, зелени.