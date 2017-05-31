Джамшед и Хосият Ёрова, брат и сестра обсужденного в Таджикистане адвоката Бузургмехра Ёрова, обвиняются в призывах к насильственному свержению конституционного строя.

В настоящее время Ёровы находятся за пределами Таджикистана.

Как сообщили «АП» родственники подозреваемых, о том, что в отношении брата и сестры Ёровых возбуждены уголовные дела, стало известно после того, как супругу Джамшеда пригласили в УБОП МВД Таджикистана для дачи объяснительной.

Джамшед Ёров обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Таджикистана - ст. 307 (призыв к насильственному свержению конституционного строя), ст. 247 (мошенничество) и ст.189 (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В отношении Хосият Ёровой возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ.

Радио «Озоди» сообщает, что также уголовное дело по ст.307 УК РТ было возбуждено в отношении Муаззамы Кодировой, которая была адвокатом Бузургмехра Ёрова. Женщина из-за угроз давления была вынуждена начала отказаться от защиты коллеги, а потом и вовсе покинула Таджикистан.

Джамшед Ёров на своей странице в Фейсбуке обратился за помощью ко всем находящимся в Таджикистане помочь ему составить список его родных, которые остались в заложниках в Таджикистане.

Джамшед Ёров был адвокатом зампредседателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Махмадалии Хаита. В конце августа прошлого года он был задержан по подозрению в раскрытии информации, представляющей государственную тайну. Ему вменялось распространение копии приговора в отношении членов ПИВТ. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч. 1 УК РТ. Но через месяц он был опущен по амнистии, объявленной в честь 25-летия независимости Таджикистана.

Бузургмехр Ёров был арестован осенью 2015 года по обвинению в «мошенничестве» и «подделке документов». Арест последовал после того, как Ёров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной ПИВТ. Позже адвоката обвинили еще по трем статьям Уголовного кодекса, в частности, в «публичных призывах к экстремистской деятельности». 6 октября прошлого года суд города Душанбе признал Бузургмехра Ёрова виновным в возбуждении национальной расовой розни, мошенничестве, публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, призывах к осуществлению экстремистской деятельности и подделки документов. Адвокат был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

В марте этого года Верховный суд Таджикистана приговорил Ёрова еще к двум годам лишения свободы за неуважение к суду из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. Позже в отношении Бузургмехра Ёрова были возбуждены еще два уголовных дела – по обвинению в мошенничестве и оскорблении Лидера нации. Решения по этим делам суд еще не вынес.

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