Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана направило в адрес редакции «АП» подробный комментарий о проведенной в республике кампании по иммунизации детей от кори и краснухи. Минздрав объяснил, для чего требовалась повторная вакцинация детей, которые уже были привиты от этих инфекционных заболеваний.

В рамках республиканской кампании по иммунизации против кори и краснухи, которая была проведена с 15 по 26 мая, было охвачено около 2 миллионов детей в возрасте от 1 года до 9 лет.

«Согласно национальному календарю иммунизации, утвержденному приказом Минздрава от 7 августа 2014 года «0б усовершенствовании системы профилактики инфекционных заболеваний управляемые посредством вакцин», все дети в возрасте 12 месяцев получают первую дозу, и в возрасте 6 лет получают вторую дозу вакцины против кори и краснухи. Теоретически, все дети, включенные в кампанию, получили прививку против кори и краснухи согласно национальному календарю иммунизации. Однако, с целью повышения иммунитета населения против этих заболеваний проводится массовая иммунизация детей вне зависимости от прививочного статуса, в чем и проявляется основная особенность проведения кампаний. Исключением являются дети, получившие прививку после 15 апреля 2017 года. Их мы не прививали во время кампании. Родители должны быть проинформированы, когда, как и почему ребенку делают прививку и против каких инфекций», - сообщили в Минздраве РТ.

В комментарии министерства здравоохранения также отмечается, что риск возникновения осложнений существует при приеме любых медицинских препаратов, в том числе, и вакцин.

«После прививок могут наблюдаться слабая боль в месте инъекции, повышение температуры и общее недомогание. Но это состояние является временным, и проходит через несколько дней. В случае возникновения более серьезных побочных явлений необходимо срочно обращаться к врачу», - отмечают в Минздраве РТ.

Ведомство подчеркивает, что Закон РТ «0б иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», подписанный в декабре 2010 года, предусматривает право граждан отказаться от профилактических прививок.

Однако, отмечают в Минздраве, родители должны учитывать последствия отказа от прививок, которые защитят их ребенка от многих опасных заболеваний. «В то же время, в законе указаны и обязанности граждан и последствия неполучения вакцин, включенных в национальный календарь иммунизации», - говорится в комментарии министерства.

В Минздраве напоминают, что согласно закону «0б иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», иммунопрофилактика касается всех граждан, проживающих на территории Таджикистана, несмотря на то, являются они гражданами Таджикистана, или нет.

«Во время вспышки того или иного инфекционного заболевания, согласно закону, прививки принимаются в обязательном порядке. В случае, если у граждан после прививания появляются какие-то последствия, закон предусматривает для них социальную поддержку», - отмечают в Минздраве.

В министерстве напомнили и статью 8 Закона Таджикистана «0б ответственности родителей за обучение и воспитание детей»: в этой статье прописано, что родители должны создавать условия для охраны здоровья и физического формирования ребенка.

«Родители, которые отказываются от иммунизации, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей», - резюмировали в министерстве здравоохранения.

Напомним, прошедшая иммунизация вызвала множество споров в соцсетях между родителями.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus