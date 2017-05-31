Международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal поможет двум системообразующим банкам Таджикистана – «Таджиксодиротбанку» и «Агроинвестбанку» - выбраться из сложного финансового положения. Данная компания займется разработкой плана оздоровления этих проблемных банков.

Вопросы, связанные с текущим состоянием «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», обсуждены накануне, 30 мая, на встрече первого заместителя председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева с директором компании Alvarez & Marsal Николаем Кузнецовым и главой представительства Европейского банка реконструкции и развития Айтена Рустамовой.

Фото НБТ Представители Alvarez & Marsal

Компания Alvarez & Marsal подготовит план оздоровления «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», а ЕБРР окажет техническую поддержку для проведения этих работ. Соответствующие соглашения уже подписаны, сообщает пресс-служба НБТ.

Стороны рассмотрели качество кредитных портфелей, активов и обязательств, сеть филиалов двух таджикских проблемных банков.

Нуралиев выразил уверенность, что компания Alvarez & Marsal подготовит и предоставит новую, более подходящую модель оздоровления этих банков.

Николай Кузнецов заверил, что компания Alvarez & Marsal имеет достаточный опыт и приложит максимум усилий для качественной разработки плана оздоровления таджикских банков.

«Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» с начала прошлого года систематически не справляются с выполнением своих обязательств перед клиентами. Исправлением ситуации в этих банках в прошлом году занимались временные администрации Нацбанка.

В начале этого года правительству пришлось оказать финансовую поддержку этим банкам, совокупный размер помощи составил 3 млрд 320 млн сомони.

Тогда постановлением правительства было поручено по согласованию с Минфином и НБТ разработать проекты планов действий по стратегии оздоровления финансового состояния каждого из этих банков и представить эти документы правительству в течение одного месяца. Остается до сих пор неизвестным были ли в указанные сроки подготовлены эти документы и проводилась ли какая-нибудь работа по их реализации.

Alvarez & Marsal (A&M) считается одним из мировых лидеров в сфере антикризисного управления, проектов по реструктуризации, банкротствам, повышению операционной эффективности. Компания работает в странах Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Основатель компании Alvarez & Marsal Брайан Марсал (Bryan Marsal) является один из известнейших в мире антикризисных управляющих. В 1970-х годах он работал в подразделении по реструктуризации долгов Citibank, а затем вместе с консультантом Тони Альварезом создал собственную фирму Alvarez & Marsal, решив заниматься консультациями по управлению плохими активами. С тех пор компания реструктурировала и продала активы на сумму более $1 трлн.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus